Ярославль, 8 июля, 2016, 02:54 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском убит настоятель Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумен Даниил (Соколов). Об этом сообщает пресс-служба Ярославской епархии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

pravoslavie.ru В Переславле-Залесском убит настоятель Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумен Даниил (Соколов)

Соболезнования в связи с гибелью священнослужителя выразил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.

«Избрав монашеский путь, отец Даниил пришёл подвизаться в полюбившуюся его сердцу Троицкую Данилову обитель. Его трудами восстанавливался монастырь, его молитвы были в числе тех первых молитв, которые прозвучали в монастырских стенах после возвращения святыни церкви», — сказал митрополит.

По его словам, спустя несколько лет после возрождения обители отцу Даниилу было дано послушание служить настоятелем монастыря, которое он «нёс с любовью и смирением».

Как передавало ИА REGNUM, тело 42-летнего священнослужителя с признаками насильственной смерти было обнаружено 7 июля в доме на улице Луговая в Переславле-Залесском, на которой расположен Свято-Троицкий Данилов монастырь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».