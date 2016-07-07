Москва, 8 июля, 2016, 02:31 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий продолжает соблюдаться в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

hurriyet.com.tr Выстрел

За сутки российской стороной зафиксировано четыре нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Идлиб. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из самодельной артиллерии квартал Аз-Загра в городе Алеппо. В провинции Идлиб террористы группировки «Ахрар аш-Шам» из миномётов трижды обстреляли позиции сирийских вооружённых сил в районе населённого пункта Фуаа», — говорится в бюллетене.

Сообщается также, что боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) не оставляютт попыток сорвать режим прекращения боевых действий.

«В течение суток в провинции Алеппо из РСЗО и миномётов террористы обстреляли населённые пункты Эль-Хадер, Хандрат, Кудехи и Брайдж-эр-Рих, а также кварталы Шейх-Максуд, Эль-Халидия, Аз-Загра, Хирбат Хирс, Аль-Асад, Мейдан и аэропорт Эн-Найраб в городе Алеппо. В провинции Латакия обстрелам террористов подверглись населённые пункты Кбана, Шиллиф, Икко, Айса-Пенар, Абу-Али, Кашталь и Таума, в провинции Идлиб — Фуаа и Кафер-Хая», — говорится в сообщении.

Напомним, в мае инициатива России о включении сирийских группировок «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам» в число террористических не была поддержана в ООН. Предложение российской стороны было заблокировано представителями США. Великобритании, Франции и Украины.

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