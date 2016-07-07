Жертвами теракта в шиитском мавзолее в Ираке стали 20 человек
Багдад, 8 июля, 2016, 02:06 — ИА Регнум. По меньшей мере 20 человек погибли и ещё 50 получили ранения в результате нападения боевиков на шиитский мавзолей к северу от Багдада, передаёт агентство Reuters.
Сообщается, что возле внешних ворот мавзолея взорвался автомобиль, после чего группа боевиков ворвалась внутрь, где открыла стрельбу по паломникам.
По информации агентства «Синьхуа», несколько человек могут быть взяты в заложники.
В мавзолее Саида Мохаммеда бин Али аль-Хади проходили мероприятия по случаю праздника Ид аль-Фитр.
Как передавало ИА REGNUM, 3 июля заминированный автомобиль взорвался в центре Багдада, в торговом районе Эль-Каррада. Взрыв вызвал пожар в близлежащих зданиях. В результате погибли более 290 человек.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещенная в России).