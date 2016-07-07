Багдад, 8 июля, 2016, 02:06 — ИА Регнум. По меньшей мере 20 человек погибли и ещё 50 получили ранения в результате нападения боевиков на шиитский мавзолей к северу от Багдада, передаёт агентство Reuters.

vistanews.ru Взрыв в Багдаде

Сообщается, что возле внешних ворот мавзолея взорвался автомобиль, после чего группа боевиков ворвалась внутрь, где открыла стрельбу по паломникам.

По информации агентства «Синьхуа», несколько человек могут быть взяты в заложники.

В мавзолее Саида Мохаммеда бин Али аль-Хади проходили мероприятия по случаю праздника Ид аль-Фитр.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля заминированный автомобиль взорвался в центре Багдада, в торговом районе Эль-Каррада. Взрыв вызвал пожар в близлежащих зданиях. В результате погибли более 290 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещенная в России).