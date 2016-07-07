Москва, 8 июля, 2016, 01:52 — ИА Регнум. Петиция с требованием расформировать сборную России по футболу, размещённая на портале Change.org, набрала уже более 200 тысяч подписей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM

На текущей момент петицию подписали уже 207 646 человек. Автором её выступил житель Тюмени Артём Хасанов. Документ планируется направить президенту России, в Государственную думу и правительство.

«Расформировать сборную России по футболу в нынешнем составе как не оправдавшую надежд. Набрать новый состав. На «сэкономленные» построить футбольные поля и заниматься подрастающим поколением», — говорится в тексте петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России неудачно выступила на Евро-2016, не сумев выйти из группы: российским футболистам по итогам трех игр с Англией, Словакией и Уэльсом удалось набрать лишь одно очко.

Масла в огонь подлил скандал с двумя футболистам сборной — Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые были замечены на вечеринке в ночном клубе в Монте-Карло в перерыве между матчами.