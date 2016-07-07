Минск, 8 июля, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе двухдневного визита в Латвию 6−7 июля обсудил двустороннее сотрудничество с президентом и премьер-министром страны, а также руководителями ряда ведомств. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mfa.gov.by Встреча Министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с Президентом Латвии Раймондом Вейонисом

В ходе встречи Владимира Макея с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичeм подробно обсуждались как двусторонние отношения, так и взаимодействие в рамках международных организаций. «Особый акцент сделан на развитии межведомственных контактов, в том числе в области транспорта и транзита, обороны, науки, культуры и образования, информационно-телекоммуникационной сфере», — информирует пресс-служба.

Значительное внимание в ходе переговоров было уделено перспективам расширения сотрудничества Минска с Брюсселем. Глава МИД Латвии высказался в пользу разработки нового базового соглашения между Белоруссией и ЕС.

Затем глава МИД Белоруссии был принят президентом Латвии Раймондом Вейонисом, который выразил заинтересованность в дальнейшем развитии добрососедских отношений и выведении политических контактов на более высокий уровень. «Определены конкретные шаги по наращиванию торгово-экономического, гуманитарного, трансграничного и межрегионального взаимодействия. Президенту Латвии доведены подходы белорусской стороны к развитию диалога с Европейским союзом», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров Владимира Макея с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом обсуждались меры по обеспечению роста двустороннего товарооборота. «Достигнута договорённость о подготовке перечня проектов, которые позволили бы придать двусторонней торговле более устойчивый характер. Глава правительства Латвии поддержал идею большего вовлечения Беларуси в развитие межрегионального взаимодействия, в том числе в формате «16+1», включающем в себя страны Центральной и Восточной Европы, Балканского региона и Китай», — сообщает пресс-служба.

Кроме этого, глава МИД Белоруссии встречи с вице-премьером и министром экономики Латвии Арвилом Ашераденом и министром сообщений Улдисом Аугулисом. «На переговорах обсуждены перспективы совместной реализации инфраструктурных проектов, направленных на повышение эффективности использования транзитного потенциала двух государств. Сторонами отмечена важность интенсификации сотрудничества в областях торговли и инвестиций, транспорта и логистики», — уточняют в МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году Александр Лукашенко заявлял о готовности переориентировать белорусский транзит с портов прибалтийских республик, применяющих политические и экономические санкции к официальному Минску, на порты Ленинградской и Калининградской областей. Латвия играла важную роль в экспорте с территории Белоруссии нефтепродуктов, выработанных из российской нефти (так называемая «растворительно-разбавительная схема»), что нанесло существенный ущерб российскому госбюджету.

Порт в латвийском Вентспилсе играет ключевую роль в перевалке белорусских грузов, прежде всего — калийных удобрений. При этом прибалтийские этнократии поддерживали сторонников свержения Лукашенко и русофобов различных мастей, что не мешало Союзному государству России и Белоруссии обеспечивать наполнение бюджетов прибалтийских членов Евросоюза доходами от перевалки грузов.