Эр-Рияд, 8 июля, 2016, 01:18 — ИА Регнум. Силовые структуры в Саудовской Аравии задержали 19 человек, подозреваемых в причастности к недавним терактам в Медине, Джидде и Эль-Катифе, передаёт агентство Reuters.

newsru.co.il Террористы

Как сообщил официальный представитель МВД страны, задержаны 12 граждан Пакистана и семь граждан Саудовской Аравии.

Кроме этого, установлены личности исполнителей терактов в Медине и Эль-Катифе. Террорист-смертник, подорвавший себя возле Мечети Пророка, оказался 26-летним гражданин Саудовской Аравии, а боевиков, осуществивших нападение на мечеть в Эль-Катифе, имели иностранное гражданство.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля в Саудовской Аравии была совершена серия терактов, в результате которых погибло несколько человек. Первый взрыв прогремел поблизости от посольства США в городе Джидде, никто кроме самого смертника не погиб. Второй теракт сотряс город Эль-Катиф, где также удалось избежать жертв. Третий взрыв прогремел в Медине возле второй по значимости святыни Ислама — Мечети Пророка (Аль-Масджид ан-Набави). В результате погибли четыре сотрудника силовых структур, еще пять человек получили ранения.

Читайте также: Иран осудил серию терактов в Саудовской Аравии