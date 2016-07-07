Москва, 8 июля, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Для нелегальных кредиторов предлагается ввести уголовное наказание в виде лишения свободы до 2 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, соответствующий законопроект внесли в Госдуму члены Совета Федерации Николай Журавлев и Сергей Рябухин.

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Законопроект вносит поправки в УК РФ, которые вводят специальный состав преступления, предусматривающего уголовную ответственность за организацию деятельности по незаконному осуществлению профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов. По мнению авторов инициативы, ныне существующие меры административной ответственности для таких правонарушителей являются недостаточными.

Документ предусматривает ответственность за незаконную организацию выдачи потребительских займов для юрлиц или ИП, если они подвергались не менее трех раз административному наказанию за аналогичное деяние. В этом случае они будут подвергнуты штрафам в размере от 100 тыс до 300 тыс рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до 2 лет, либо принудительным работам на срок до 4 лет, либо лишению свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 80 тыс рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.

По мнению авторов законопроекта, его принятие «упростит привлечение нелегальных кредиторов к ответственности, усилив ее степень, и будет способствовать предотвращению общественно опасных последствий их деятельности»