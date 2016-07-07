Москва, 8 июля, 2016, 00:37 — ИА Регнум. По Московскому центральному кольцу (МЦК) начали курсировать в тестовом режиме городские электрички «Ласточки», передаёт портал «М24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд «Ласточка» на Московском центральном кольце

Сообщается, что в каждый поезд входит по пять вагонов с мягкими сидениями, полками для багажа и системой климат-контроля. Они также оборудованы розетками и беспроводным интернетом.

В каждом вагоне по три широких входа, которые подойдут и для маломобильных граждан. В начале и конце каждого состава расположены туалеты.

Проехать всё кольцо, длина которого составляет 54 километра, пассажир сможет примерно за 1,5 часа. За один круг поезда совершают 31 остановку. Средняя скорость «Ласточек» составляет 40−50 километров в час, но они могут разогнаться и до 120 километров.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июля замначальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и инвестициям Роман Латыпов сообщил, что движение по кольцу планируется запустить в сентябре 2016 года, но точная дата торжественного открытия пока не определена.

По его словам, уже в августе 2016 года в метро столицы заменят схемы движения, где Московское центральное кольцо отметят как 14-ю линию городской подземки. «Сейчас на картах метро МЦК отмечена как строящееся линия метро», — пояснил он.

Напомним, ранее руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что Московскую кольцевую железную дорогу решено переименовать в Московское центральное кольцо.