Переславль-Залесский, Ярославская область, 8 июля, 2016, 00:22 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в одном из домов тела человека с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Ярославской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«7 июля в одном из домов, расположенных на улице Луговая города Переславля-Залесского, было обнаружено тело 42-летнего мужчины. В ходе наружного осмотра выявлены телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Между тем ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идёт, предположительно, об убийстве священника Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря, который располагается на Луговой улице. Его сан в настоящее время устанавливается.

В Следственном комитете уточнили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

На месте происшествия были направлены следователи и криминалисты, проводятся мероприятия по установлению лица, совершившего преступление.