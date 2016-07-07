Минск, 8 июля, 2016, 00:06 — ИА Регнум. Потери автомобильного рынка Белоруссии за первое полугодие 2016 года составили 33%. Об этом заявил председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Михневич 7 июля на пресс-конференции в Минске.

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Причём, по его словам, снижение продаж произошло главным образом в сегменте серого ввоза. То есть сократилось количество регистраций новых автомобилей, купленных не у белорусских автодилеров. Как отметил Михневич, на серый ввоз пришлось около пяти тысяч регистраций автомобилей, что составляет 20−25% рынка, тогда как в прошлые годы этот показатель достигал 50%. В свою очередь автодилеры БАА продали в первом полугодии приблизительно такой же объём автомобилей — порядка 12,5 тысячи, передаёт агентство БелаПАН.

В ассоциации рассчитывают, что достигнутый на сегодняшний день объём продаж сохранится до конца текущего года. «Есть предположение, что рынок продаж новых автомобилей в Беларуси вошёл в некое относительно стабильное состояние, судьба которого будет зависеть от финансово-экономических результатов работы экономики страны во втором полугодии», — отметил Михневич.

По оценкам БАА, в целом в 2016 годурынок продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Белоруссии может составить около 36 тысяч единиц, «если не произойдёт каких-то шоковых влияний».

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о производстве и продажах пока не спешат публиковать белорусские предприятия по сборке китайских автомобилей. Кроме того, что белорусские физлица активно интересуются ценами в российских автосалонах и на вторичном рынке, в целом платежёспособный спрос на белорусском рынке сократился из-за кризиса и резкого сокращения доходов населения, что и СМИ, и руководство союзной республики также связывают с Россией.