Москва, 8 июля, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Советник по международным делам кандидата в президента США от Республиканской партии Дональда Трампа Картер Пейдж заявил, что не считает возможным сравнивать Российскую Федерацию с «большой бензоколонкой». Слова Пейджа приводит сегодня, 7 июля, телеканал RT.

Русская матрёшка

Во время выступления в Москве, организованного Российской экономической школой, Пейджа попросили прокомментировать высказывание сенатора-республиканца от штата Алабама Джона Маккейна о том, что «Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной».

Пейдж сказала, что это плохая аналогия. «Это плохая аналогия, очень плохая. В этой стране так много прекрасных людей, что мне сложно что-то сказать по поводу этого сравнения. Да, есть люди, которым нравится так называть Россию, но разница огромная», заявил советник Трампа.

Также Пейдж отметил, что Росси и США это две страны, которым есть что предложить друг другу для развития сотрудничества.

«Россия может предложить США совместное сотрудничество в энергоиндустрии и других диверсифицированных секторах, в то время как США могут предложить РФ доступ к рынку капитала и новые технологии», — многозначительно сказал Пейдж.

Одно из ключевых событий в мировой политике — выборы президента США выходят на финишную прямую. Скоро начнутся дебаты между Трампом и Хиллари Клинтон. Кандидат от демократов последовательно выступает с антироссийских позиции и это уже не изменить. Не все американское общество представляет из себя отчаянных милитаристов и империалистов с замашками на мировое господство, как Хиллари Клинтон. В связи с этим Трамп аккуратно играет на изоляционистских и миролюбивых настроениях.