Марсель, Франция, 8 июля, 2016, 07:18 — ИА Регнум. В финал Евро-2016 прошли французы.

fff.fr Победа сборной Франции в полуфинале Евро-2016

[[[flag-de]]] Сборная Германии — [[[flag-fr]]] Сборная Франции 0:2 (0:1)

Полуфинальный матч между сборными Франции и Германии завершился победой французов. Не такой вымученной и «лотерейной», как победа немцев в четвертьфинале над итальянцами, а вполне заслуженной и полноценной. Эта победа войдёт в историю, точнее уже вошла, потому, что это первая победа Франции над Германией после чемпионата мира 1958-го года в Швеции. На европейских же первенствах, которые ведут свой отсчёт начиная с 1960-го года, французы не выигрывали у немцев никогда. Германия тоже запомнит это Евро, она впервые победила итальянцев, отомстив им за феерическое поражение 3:4 в полуфинале мексиканского чемпионата мира 1970-го года. Теперь пришёл черёд радоваться французам. Они тоже ждали этого отмщения долго, с испанского первенства мира 1982-го года, когда немцы, проигрывавшие в дополнительное время 1:3, буквально в последний момент выгрызли у них победу в полуфинале. Заметим, между прочим, что ни итальянцы в 70-м, ни немцы в 82-м, чемпионами не стали.

Игра французов с немцами с самого начала значительно больше походила на решающую игру чемпионата Европы, чем матч португальцев с валлийцами. И французы, и немцы, явно стремились переиграть соперников, а не «одержать победу любой ценой». Немцы в итоге проиграли, а их тренер Йоахим Лёв сказал после игры, что ему не в чем упрекнуть своих футболистов. Наверное и всем немецким болельщикам тоже упрекать футболистов сборной не в чем. Но французы были сильнее.

Нынешняя сборная Франции отличается от сборной времён Платини тем, что сегодня у французов есть действительно классные нападающие, в первую очередь Антуан Грьезманн. Он забил пенальти на последней минуте первого тайма, и он же на 72-й минуте окончательно утвердил преимущество французов, добив из центра штрафной отскочивший к нему мяч и завершив усилия всей команды.

Теперь впереди финал Франция — Португалия, в котором совершенно неизвестно, кто победит. Португалия должна быть настроена на победу в финале ничуть не меньше, чем Франция. Они, португальцы, всегда имели в составе сборной великолепных игроков, но столько раз обманывали ожидания своих болельщиков, что сейчас, когда им выпал редкий шанс победить на крупнейшем футбольном турнире, просто обязаны сделать всё, что могут и даже больше. У себя дома на Евро-2004 в Португалии им, возможно, казалось, что победа от них не уйдёт. Тогда победили греки. Теперь у португальцев есть возможность, какой больше может и не быть.

Финал Евро-2016 пройдёт 10 июля на стадионе в Сен-Дени.

Читайте также: В финале Евро-2016 встретятся сборные Португалии и Франции