Минск, 7 июля, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Замглавы МИД Белоруссии Евгений Шестаков провёл переговоры с замминистра иностранных дел Грузии Давидом Джалагания и членами грузинской делегации, находящейся в Минске для участия в заседании совместной Белорусско-Грузинской Межведомственной рабочей группы по развитию двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, включая организацию очередного заседания Межправительственной Белорусско-Грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству и Национальной выставки Республики Беларусь в Тбилиси в сентябре 2016 года», — говорится в сообщении.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего политического сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций и сотрудничества с третьими странами, информирует пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года товарооборот Белоруссии и Грузии составил около $45 млн. Белоруссия экспортирует в Грузию продукцию машиностроения, пищевой промышленности и лекарства, а Грузия — вина и сухофрукты. Особое внимание Минск и Тбилиси уделяют развитию туризма. При этом белорусы активно посещают не только грузинские курорты, но и абхазские.

Напомним, в ходе «августовской войны» 2008 года Александр Лукашенко занял выжидательную позицию, хотя Белоруссия является формальным военно-политическим союзником России. Он не сдержал своего слова и не подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, наоборот — предоставил государственные СМИ Белоруссии для выступлений Михаила Саакашвили, ныне находящегося в розыске за совершение уголовных преступлений во время своего правления в Грузии. Лукашенко также поддержал государственный переворот на Украине и установил тесные связи с новым киевским руководством, захватившим в феврале 2014 года власть при помощи правительств Запада и развязавшим гражданскую войну на Украине, где Саакашвили руководит Одесской областью.

Официальный Минск не теряет интереса к портам Грузии и Украины, надеясь с помощью «восточных партнёров» диверсифицировать свой экспорт и извлечь выгоды из китайской инициативы «Экономический пояс Шёлкового пути».