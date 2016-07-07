Лондон, 7 июля, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Следующим премьер-министром Соединенного королевства уже точно будет женщина. Об этом говорят результаты первого этапа голосования внутри Консервативной партии Великобритании, который прошел сегодня, 7 июля.

UK Home Office Тереза Мэй

На первом этапе выборов в Консервативной партии победили две женщины — министр энергетики Андреа Лидсом и министр внутренних дел Тереза Мэй.

Напомним, консерваторы имеют мандат на формирование правительства до 2020 года, так как победили на выборах 2015 года. Однако после победы евроскептиков на референдуме по вопросу членства Великобритании в Евросоюзе, нынешний премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил об уходе в отставку.

Стоит отметить, что Мэй явный фаворит — она набрала 199 голосов, Лидсом — 84. Голосование проходило внутри консервативной фракции в парламенте. Остальные кандидаты набрали меньше и выбывают. Мэй уже пафосно заявила, что сможет объединить расколотую референдумом партию и британскую нацию.

Впереди второй тур голосования, когда из двух кандидатов все члены консервативной партии выберут нового лидера, которая станет премьер-министром.

Мэй является одним из ключевых политиков Консервативной партии.