Минск, 7 июля, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Белоруссия продолжит развивать сотрудничество с Литвой. Об этом заявил Александр Лукашенко 7 июля на встрече с литовским послом Эвалдасом Игнатавичюсом по случаю завершения его дипломатической миссии в Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко позитивно оценил роль Игнатавичюса в расширении отношений между двумя странами и отметил, что посол «работал на благо Беларуси и Литвы».

«Вы обременены некими обязательствами со стороны своих партнёров в Европейском союзе, НАТО и так далее. И вы знаете нашу ситуацию, мы также имеем свои обязательства перед нашими партнёрами. Но, тем не менее, мы всегда находили путь к пониманию, и тот путь, по которому готовы идти совместно», — отметил Лукашенко.

Игнатавичюс со своей стороны заверил, что заверил, что Литва будет содействовать улучшению отношений Белоруссии с Европейским союзом. «У нас общее историческое прошлое, общее, я надеюсь, и будущее в расширенной безопасной Европе», — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что Литва ценит Белоруссию как соседа, как очень важное региональное государство, а также за усилия в установлении мира и добрососедства в регионе.

«Литва уже 12 лет является членом Евросоюза и все эти годы стремится к самым лучшим отношениям между Беларусью и ЕС. И рада прогрессу, который имеет место в последние годы, — отметил Игнатавичюс. — Мы будем стараться идти и дальше по пути добрососедства и развития отношений как на двустороннем уровне, так и по линии Беларусь — ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, общаясь с белорусскими журналистами, дал высокую оценку антироссийской позиции Александра Лукашенко.

По его словам, официальный Вильнюс благодарен руководству Белоруссии за отказ признавать независимость Южной Осетии и Абхазии, за отсутствие солидарности с Россией по вопросу статуса Крыма, а также за противодействие российским контрсанкциям в отношении Евросоюза и за отказ размещать российскую военную авиабазу в постсоветской республике.

Линкявичюс отметил, что отношения Литвы и Белоруссии осложняют две проблемы — строительство «Островецкой АЭС» (так в Литве именуют БелАЭС, которую строит «Росатом» в Гродненской области Белоруссии), а также торможение официальным Минском начала процесса малого приграничного движения.

Не сумев построить новую АЭС в Литве, власти страны развернули бурную кампанию критики строительства АЭС в Белоруссии. По мнению ряда экспертов, эскалация истерии в Литве с жупелами «ядерной угрозы» из Белоруссии, «военной угрозы» из России и прочими мифическими угрозами продиктована желанием литовских этнократов переключить внимание общественности с провалов государственной политики, с реальных и очень серьёзных социальных и экономических проблем Литвы.