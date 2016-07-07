Вашингтон, 7 июля, 2016, 23:08 — ИА Регнум. Американское агентство Reuters сегодня, 7 июля, сообщает, что президент России Владимир Путин и президент США Барак Хусейн Обама не смогли договориться о координации действий в Сирийской Арабской Республике.

tvc.ru Президент России Владимир Путин и президент США Барак Хусейн Обама не смогли договориться

Как заявил сегодня журналистам официальный представитель Белого дома США Джош Эрнст, Путин и Обама провели телефонный разговор, но никакого реального соглашения по Сирии достичь не смогли.

Напомним, 6 июля пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор между президентами России и США. Разговор прошел по инициативе российской стороны. Подчеркивалось, что Путин призвал Обаму способствовать скорейшему размежеванию так называемой сирийской оппозиции с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России).

Также Кремль сообщил, что Путин и Обама говорили о готовности к наращиванию координации по военной линии российских и американских действий в Сирии, а также о возможности возобновления межсирийского переговорного процесса под эгидой ООН с целью выхода на политическое урегулирование конфликта.

Эрнст также сообщил, что на предстоящем саммите военного блока НАТО Обама будет обсуждать с лидерами европейских стран-членов альянса миграционный кризис в Европе, вопросы, связанные с Россией и Украиной, а также итоги британского референдума о выходе из ЕС.