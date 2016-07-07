Берлин, 7 июля, 2016, 23:03 — ИА Регнум. «Бундесвер» должен будет не только спасать беженцев и бороться с незаконной перевозкой людей у побережья Ливии, но и предотвращать незаконную контрабанду оружием, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Солдаты «Бундесвер»

Вопреки голосам оппозиции парламент Германии одобрил расширение военной миссии в Ливии.

Как и раньше в ней будут участвовать два корабля ВМС ФРГ и 400 военнослужащих. Верхняя граница операции «София» остается неизменной — на уровне 950 немецких солдат.