«Бундесвер» будет бороться против контрабанды оружия у берегов Ливии
Берлин, 7 июля, 2016, 23:03 — ИА Регнум. «Бундесвер» должен будет не только спасать беженцев и бороться с незаконной перевозкой людей у побережья Ливии, но и предотвращать незаконную контрабанду оружием, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Солдаты «Бундесвер»
Вопреки голосам оппозиции парламент Германии одобрил расширение военной миссии в Ливии.
Как и раньше в ней будут участвовать два корабля ВМС ФРГ и 400 военнослужащих. Верхняя граница операции «София» остается неизменной — на уровне 950 немецких солдат.