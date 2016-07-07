Ижевск, 7 июля, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Прокуратура в ходе проверки выявила ряд нарушений при оказании медицинской помощи населению в «Сарапульской городской больнице №1». О этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Медицинский работник

По данным прокуратуры, пациент, имеющий заболевание сахарный диабет 2 типа и нуждающийся в постоянном приеме лекарственных средств, не был обеспечен рецептом на бесплатное получение сахароснижающих лекарственных препаратов, несмотря на неоднократные посещения медицинского учреждения. При этом прокуратура выявила, что нарушения при оформлении рецептов носят массовый характер.

Также выявлены факты необоснованного взимания с населения платы за оказание медицинской помощи и неинформирования граждан о возможности получения медицинской помощи бесплатно. Нарушался и порядок рассмотрения обращений граждан.

По указанным фактам в Минздрав Удмуртии внесено представление об устранении нарушений, по итогам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены 2 заместителя главного врача и 1 заведующий поликлиникой.

Кроме того, главный врач больницы привлечена к административной ответственности по ч.2 ст. 19.20 КоАП РФ («Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)»), назначено наказание в виде предупреждения.