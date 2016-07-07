Москва, 7 июля, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Петиция на сайте Change.org с предложением распустить российскую сборную по футболу, на сегодняшний день, 7 июля, набрала уже 150 тысяч подписей.

Павел Рубинский. Динамо 60-х

Напомним, авторы петиции предлагают распустить сборную России по футболу, так как она не оправдала надежд. Сэкономленные от этого деньги предлагается потратить на поддержку молодых футболистов и строительство новых стадионов.

Авторы петиции отмечают, что российские граждане ждут чуда от своих футболистов уже не один десяток лет.

Напомним, футболисты сборной России крайне неудачно выступили на чемпионате Европы-2016 года. Сборная смогла набрать в групповом этапе только одно очко, сыграв в ничью в матче с Англией, остальные два матча российские футболисты с треском проиграли.

Масла в огонь подлил скандал с двумя футболистам сборной — Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Оба футболиста были замечены в ночном клубе в Монте-Карло (Монако), раскуривающие кальян и употребляющих спиртные напитки, и это в перерыве между матчами.