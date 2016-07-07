Варшава, 7 июля, 2016, 21:58 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал Associated Press, что отказ от наращивания вооружений — «не выход» в ответе на угрозы, с которыми якобы сталкивается альянс.

Холодная война

«Это не только не выход, это также то, что не произойдет», — сказал Столтенберг накануне саммита НАТО. «Потому что мы доказали в течение почти 70 лет, что мы в состоянии обеспечить необходимую защиту и устрашение, чтобы не провоцировать конфликт, но, чтобы предотвратить конфликт», — добавил он.

Столтенберг уверен, что альянс добьется успехов: «Мы поняли, что альянс способен адаптироваться и реализовать крупнейшее наращивание коллективной обороны после окончания холодной войны».

Напомним, на саммите НАТО 8−9 июля в Варшаве будет принято решение о размещении четырех батальонов в Польше и странах Прибалтики.