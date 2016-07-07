Великий Новгород, 7 июля, 2016, 21:54 — ИА Регнум. В Новгородской области направлено 8180 претензий в адрес злостных неплательщиков с требованием погасить имеющуюся задолженность по взносам на капремонт. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного Фонда капремонта.

Квентин Массейс. Сборщики податей. 1520

«Такая работа проводится не в первый раз, у нас уже были прецеденты, когда суд обязывал должника погасить долг по взносам», — пояснил генеральный директор областного Фонда капремонта Александр Уткин. Он отметил, что вопрос с задолженностью сначала предлагается собственникам жилья решить в досудебном порядке.

В настоящее время долг по взносам на капремонт жилых многоквартирных домов в регионе составляет 140 млн рублей.

С октября 2014 года на счета фонда поступило свыше 700 млн рублей, собираемость взносов составляет 80%.