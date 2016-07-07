Лондон, 7 июля, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн встретился с высокопоставленными представителями КНР в Лондоне для обсуждения двусторонней торговли. Стороны договорились укрепить связи между странами, передает Reuters.

Биг-Бен

Референдум 23 июня актуализировал вопрос торговых отношений Британии с остальным миром. После выхода из Евросоюза, который поддержали 52% британцев, Соединенное Королевство избавится от опеки Еврокомиссии, ответственной за торговую политику всего блока.

На встрече между Осборном и послом Китая Лю Сяомином и другими высокопоставленными китайскими чиновниками прошли «продуктивные дискуссии по инвестициям, финансовым услугам, а также стимулированию более крепких торговых связей», когда Британия покинет ЕС.

Голосование в Великобритании угрожает пересмотром идущих в гору отношений Лондона и Пекина в области финансовых услуг. Страны согласились на осуществление ряда совместных проектов в рамках китайско-британского экономического и финансового диалога — программы углубления экономических связей между двумя странами, основанных на членстве Великобритании в ЕС.

Пользуясь случаем, министр финансов Осборн в оценке отношений Китая и Великобритании повторил выражение председателя КНР Си Цзиньпина. Последний во время октябрьского визита сказал, что отношения переживают «золотой век».