Москва, 7 июля, 2016, 21:22 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть резко пошли вниз на новостях о запасах «черного золота» в США. Об этом сегодня, 7 июля, свидетельствуют данные торгов на международных площадках.

topwar.ru Нефть

Баррель североморской Brent подешевел на 4,5% и опустился до отметки в $46,16. Затем рынок скорректировался, и цена подросла до $46,58 за баррель.

Цена на техасскую легкую нефть марки WTI упала на 4,4% до отметки в $45,30 за баррель.

Биржевые аналитики связывают падение цен на нефть с очередным обнародованием статистики о запасах нефти в США. Выяснилось, что они сократились всего на 2,2 млн баррелей, тогда как Американский институт нефти накануне предполагал, что снижение будет гораздо большим и составит 6,7 млн баррелей.

Вслед за нефтью вниз пошел и рубль.