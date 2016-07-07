Ижевск, 7 июля, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Глава Малопургинского района Удмуртии Александр Ерохин признан виновным по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского следственного управления СКР, судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет в колонии строгого режима.

amic.ru В местах лишения свободы

Судом и следствием установлено, что в 2012—2015 годах Ерохин, будучи главой района, путем вымогательства получил от семейной пары взятку в виде 23 земельных участков, стоимость которых составляет около 10 млн рублей. По указанию главы МО участки оформлялись на подставных лиц. Взамен Ерохин обещал способствовать включению земельного участка площадью 92 тыс. кв метров и его переводу в категорию «земли населенных пунктов», межеванию на 52 отдельных участка, а также в организации оформления необходимых документов и ускорении процедур. Участок принадлежал указанной семейной паре.

Кроме лишения свободы, Ерохин должен заплатить штраф в размере 500 млн рублей. Также глава района на два года лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ерохин находился под стражей с мая 2015 года. Однако по состоянию на середину января текущего года, он продолжал получать заработную плату и не слагал с себя полномочия.

Депутаты района, в свою очередь, также не торопились с выборами нового главы.