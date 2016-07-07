Белград, 7 июля, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Правительство Сербии обвинило Венгрию за ужесточение пограничного контроля и нарушение международного права путем возвращения мигрантов на сербскую сторону, передает ABC News.

Стена

Сербский министр труда Александр Вулин заявил, что «крайне обеспокоен» сообщениями, что венгерские власти «пытались не только отправлять мигрантов в транзитную зону, но и вернуть их на территорию Сербии, на что не имеют никаких международных правовых оснований».

«Мы можем оказаться в полном одиночестве в решении кризиса мигрантов», — добавил Вулин. «Европа ведет себя так, будто миграционный кризис закончился», — негодует сербский министр.

В 2015 году около 400 тысяч мигрантов пересекли границу Венгрии, но чуть более 500 из них получили международную защиту.