Сербия возмущена ужесточением пограничного контроля Венгрии
Белград, 7 июля, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Правительство Сербии обвинило Венгрию за ужесточение пограничного контроля и нарушение международного права путем возвращения мигрантов на сербскую сторону, передает ABC News.
Сербский министр труда Александр Вулин заявил, что «крайне обеспокоен» сообщениями, что венгерские власти «пытались не только отправлять мигрантов в транзитную зону, но и вернуть их на территорию Сербии, на что не имеют никаких международных правовых оснований».
«Мы можем оказаться в полном одиночестве в решении кризиса мигрантов», — добавил Вулин. «Европа ведет себя так, будто миграционный кризис закончился», — негодует сербский министр.
В 2015 году около 400 тысяч мигрантов пересекли границу Венгрии, но чуть более 500 из них получили международную защиту.