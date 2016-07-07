Киев, 7 июля, 2016, 21:11 — ИА Регнум. В Российском центре науки и культуры в Киеве украинские радикалы заблокировали работников представительства Россотрудничества в украинской столице и посольства России на Украине. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает РИА Новости.

Идеологи украинских националистов

Сообщается, что в Российском центре науки и культуры в Киеве должна была состоятся презентация книги украинского историка, академика Петра Толочко «Откуда пошла Русская земля». Группа из 30 сторонников радикальной националистической партии «Свобода» сорвали презентацию. Радикалы вошли в зал, где должна была состоятся презентация и заняли его.

Покидать помещение они отказываются. В здание прибыла полиция.

Уточняется, что сторонники «Свободы» воспользовались либеральным украинским законодательством, согласно которому вход депутатов местных советов не запрещен ни в одно здание. Радикалов привел депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко.

Радикалы назвали Толочко «антиукраинцем» и врагом украинского государства.