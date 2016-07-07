Симферополь, 7 июля, 2016, 21:03 — ИА Регнум. На форуме «Таврида на Бакальской косе» в Крыму закончилась первая из семи образовательных смен — «Молодые композиторы, музыканты и хореографы». Кульминацией смены стал отбор участников форума на открытом прослушивании для конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2017». «Тавриду» на конкурсе представят 7 коллективов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе форума.

Фото пресс-службы форума «Таврида на Бакальской косе»

«Игорь Крутой, Иосиф Пригожин и Валерия лично отслушали десятки молодых музыкантов и музыкальных коллективов, отобрав лучших из них в полуфинал «Новой волны», — рассказали организаторы форума.

На конкурс попадут коллективы и исполнители: Traditional Groove Foundation «Щавель» и Карен Ненашев (Санкт-Петербург, Оренбург), Борис Бобович (Севастополь), Наконечный и SKA Piter Band (Санкт-Петербург), группа «ДаБро'тное Кино» (Красноярск), Стас Море (Тула), Малика Разакова (Казань), Юрий Мещеряков (Бийск).

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За неделю первой смены, «Тавриду на Бокальской косе» в Крыму посетили: артист балета и педагог Николай Цискаридзе, саксофонист Игорь Бутман, актёр и хореограф Егор Дружинин, продюсер и автор песен Елена Купер, певица Ольга Кормухина и гитарист Алексей Белов, солист театра «Новая Опера» Алексей Татаринцев, пианист Юрий Розум, танцор и хореограф Евгений Папунаишвили. Гости форума провели тренинги, мастер-классы и творческие мастерские.

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«На протяжении всей смены на форуме работала pop-up студия композитора и музыкального продюсера Елены Кипер. Вместе с другими экспертами площадки Кипер слушала, поддерживала и раскрывала новые молодые таланты», — сообщили в пресс-службе форума.

Молодые музыканты и хореографы, проявившие себя на «Тавриде» особенно ярко, получили от Московского государственного института культуры сертификаты о повышении квалификации. Кроме того, 24 участника стали победителями грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи — «конвейера проектов» форума «Таврида» ‑ и получили сертификаты на общую сумму более 4 млн рублей.

За неделю на форуме «сыгрался» симфонический оркестр (его назвали «Таврида — в честь форума», в состав которого вошли более 50 музыкантов из разных регионов России. В последний день смены оркестр дал большой концерт: в программу вошли произведения Прокофьева, Чайковского, Мусоргского и других именитых композиторов.

Уже 9 июля в «Тавриде» начнётся новая смена — «Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры».

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида на Бакальской косе» начался в Крыму 1 июля. Среди его участников около 3 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Программа «Тавриды» состоит из семи тематических смен: «Молодые композиторы, музыканты и хореографы» — с 1 по 7 июля; «Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры» — с 9 по 15 июля; «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы» — с 17 по 23 июля; «Молодые преподаватели истории» — с 25 по 31 июля; «Молодые писатели, поэты и критики» — с 2 по 8 августа; «Молодые режиссёры, продюсеры и актёры театра и кино» — с 10 по 19 августа.