Уфа, 7 июля, 2016, 20:59 — ИА Регнум. В Башкирии обсуждается возможность ухода в Госдуму руководителя республики Рустэма Хамитова. Как заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко, Хамитов уже третий раз становится «паровозом» «Единой России» в Башкирии, поэтому его уход маловероятен.

Крушение поезда на вокзале Монпарнас. Париж, 1895

Разговоры о возможном уходе Рустэма Хамитова звучат и затихают на протяжении нескольких лет, весной 2016 года они возникли вновь. Напомним, «история с «паровозом» Хамитова разворачивается уже не первый раз, попытки отстраненных и обиженных элит интерпретировать этот факт, как свидетельство его ухода в Госдуму, всерьез уже никто не воспримет».

Рассуждения активизировались после заявления лидера «Единой России» Дмитрия Медведева во время его интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия» (ВГТРК). Премьер-министр заявил, что «допускает возможность перехода ряда губернаторов в Госдуму после сентябрьских выборов», хотя и предложил «не строить заранее догадки о результатах голосования».

«Дмитрию Медведеву нужны в Госдуме депутаты, лояльно настроенные к нему, — считает общественный деятель Азамат Галин. — Хамитов к Медведеву достаточно лоялен. Переход из кресла главы региона в Госдуму нужен и самому Хамитову, это обезопасит его в дальнейшем от неудобных вопросов нового руководства республики. Поэтому я бы не стал полностью исключать подобное развитие событий».

Политолог Дмитрий Михайличенко категорически отвергает такую возможность. «Предполагаемая «вероятность» ухода главы Башкирии Рустэма Хамитова в Госдуму стала одной из самых раскрученных тем республиканского медиапространства, — констатировал эксперт. — Учитывая, что перед нами очевидная и плохо продуманная идеологема, это свидетельствует о том, что само это медиапространство уязвимо к различным манипулятивным конструктам».

Политолог напомнил, что практика «паровозов» (возглавляющих список партии власти кандидатов на выборах разного уровня) существует уже довольно давно, однако до сих пор в путинской России ни один глава или губернатор не перешел на работу в Госдуму. «Сама практика «паровозов», как известно, реализуется для того, чтобы усилить позиции партии власти за счет влиятельного и уважаемого среди населения главы региона, — подчеркнул эксперт. — Последний съезд «Единой России» в таком качестве выделил только 19 из 85 руководителей региона. Хамитов, кстати, уже третий раз становится паровозом «Единой России» в Башкирии».

В 2011 году недавно возглавивший республику Хамитов уже возглавлял список единороссов на думских выборах, и тогда партия власти победила, набрав 70,5% голосов. В 2013 году аналогичным образом Хамитов стал «паровозом» на выборах в Госсобрание, а «Единая Россия» набрала примерно 77% голосов.

По мнению политолога, против Рустэма Хамитова «сейчас играют определенные силы, которыми движут экономические мотивы, они-то и формируют аналогичные идеологемы». «Впрочем, учитывая их огромные ресурсы, можно сказать, что сработали они откровенно плохо, — утверждает эксперт. — Могли бы придумать что-то соответствующее современной политической действительности: например, запустили бы тему о том, что глава республики уходит в Совфед, а не Госдуму. Это хотя бы смотрелось более правдоподобно».

«Ну, а если серьезно, то, полагаю, Рустэм Хамитов — эффективный глава региона, который входит в топ-15 трех основных рейтингов руководителей субъектов РФ (ФоРГО, «Национальный рейтинг», АПЭК) и его позиции устойчивы, — резюмировал собеседник ИА REGNUM. — Возможно, в постшосовский (в июле 2015 г. в Башкирии прошли саммиты ШОС и БРИКС) период у республиканской власти есть определенные проблемы с поиском своей миссии, так как прежние публичные смыслы «Работать для людей», «Башкирия — центр евразийской интеграции» уже не работают, или устарели». Республиканским элитам, уверен эксперт, нужно конструировать новые смыслы и работать над притоком инвестиций.