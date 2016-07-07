Ташкент, 7 июля, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Члены преступной группы, состоявшей из трех человек, осуждены в Узбекистане к тюремным срокам от 4 до 7,5 лет за торговлю людьми, сообщил ИА REGNUM представитель коллегии Верховного суда республики по уголовным делам.

Mariya Sarkazm Стены тюрьмы

По его словам, члены группы в 2015 году обманным путем отправили в Россию 15 жителей Кашкадарьинской и Самаркандской областей страны.

Злоумышленники заманивали безработных жителей Узбекистана обещаниями устройства на хорошо оплачиваемую сезонную работу на строительных объектах России, что в действительности и происходило.

«Однако в России они отбирали у согласившихся на поездку паспорта, а позже забирали всю заработную плату, мотивируя это расходами за якобы потраченные по их обустройству и проезд к месту работы средства», — отметил собеседник агентства.

Представитель суда сообщил, что в 2014 году в Узбекистане зарегистрированы 1208 жертв торговли людьми (на 13% меньше по сравнению с 2013 годом).