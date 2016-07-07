Берлин, 7 июля, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Федеральное правительство и земли Германии достигли соглашения о разделении расходов на интеграцию беженцев.

Об этом со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Соответствующее решение было принято в резиденции канцлера, где собрались представители земель и федерального центра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр финансов Германии Вольфганг Шойбле защищает курс на финансовую дисциплину и выступил против накопления долгов, чего добивались федеральные земли. Шойбле отвергал требования земель выделить дополнительные средства для интеграции беженцев. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывала на достижения компромисса между центром и 16 правительствами.