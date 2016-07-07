МИД РФ прокомментировал резолюцию парламента Кипра об отмене санкций
Москва, 7 июля, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало резолюцию с требованием отмены антироссийских санкций, которую принял сегодня, 7 июля, парламент Кипра. Соответствующее заявление сделала сегодня пресс-служба МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что резолюция парламента Кипра носит лишь рекомендательный характер. «Однако подобный исход голосования отражает стремление подавляющей части кипрского народа к восстановлению взаимовыгодных торгово-экономических связей с Россией», — сказано в сообщении МИД РФ.
Также на Смоленской площади подчеркнули, что никто из депутатов парламента Кипра не высказался против.
МИД РФ напомнил, что схожие резолюции уже приняло Национальное собрание Франции и советы четырех итальянских областей.
В министерстве считают, что это свидетельствует о растущем понимании реального положения дел вокруг антироссийских санкций и их крайне негативных последствий для национальных экономик стран-членов Евросоюза, а также для европейской безопасности в целом.