Москва, 7 июля, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало резолюцию с требованием отмены антироссийских санкций, которую принял сегодня, 7 июля, парламент Кипра. Соответствующее заявление сделала сегодня пресс-служба МИД РФ.

Bernt Rostad Здание МИД России (фрагмент)

Российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что резолюция парламента Кипра носит лишь рекомендательный характер. «Однако подобный исход голосования отражает стремление подавляющей части кипрского народа к восстановлению взаимовыгодных торгово-экономических связей с Россией», — сказано в сообщении МИД РФ.

Также на Смоленской площади подчеркнули, что никто из депутатов парламента Кипра не высказался против.

МИД РФ напомнил, что схожие резолюции уже приняло Национальное собрание Франции и советы четырех итальянских областей.

В министерстве считают, что это свидетельствует о растущем понимании реального положения дел вокруг антироссийских санкций и их крайне негативных последствий для национальных экономик стран-членов Евросоюза, а также для европейской безопасности в целом.