Тверь, 7 июля, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Поезд №772 «Сапсан» сообщением Москва — Санкт-Петербург был остановлен на станции Тверь по техническим причинам в 16:45 7 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РЖД.

verzunof «Сапсан»

Пассажиры — всего 519 человек, в том числе те, кто сели на станции Тверь — были пересажены в резервный состав, отправленный из Москвы в 17:35 (мск). Со станции Тверь новый состав отправился в 18:50.

В Санкт-Петербург поезд должен был прибыть по графику в 19:30, по данным РЖД задержка может составить около двух часов.

В РЖД сообщили, что за опоздание пассажиры «Сапсана» могут получить компенсацию — по прибытию на станцию назначения.