Деревня Дворики, Владимирская область, 7 июля, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Несмотря на то, что до старта активной фазы предвыборной кампании-2016 остается еще больше месяца, политические оппоненты уже начали аккуратно поигрывать мускулами: проба пера досталась молодежным объединениям. Так, неожиданно острый политический посыл приобрела встреча секретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергея Неверова с участниками второй смены Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» 7 июля. Предметом спора стала роль оппозиционных партий в жизни страны и «отдаленность от народа» видных представителей крупных фракций. С первых же вопросов из зала, предложенный организаторами формат «вопрос-ответ» принял форму односторонних межпартийных дебатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Громкоговоритель

«Мы находимся на старте избирательной кампании, и очень велико искушение проявить внимание к себе, своей партии. Однако цена такой самореализации слишком высока», — заявил Неверов

Вступив в полемику с молодыми политическими лидерами, среди которых были как представители «Молодой гвардии», так и представители оппозиционных фракций, он заявил, что любые из ныне существующих оппозиционных партий в тот или иной момент своего становления имели возможность «позитивно повлиять» на жизнь в стране, однако, по его мнению, предпочли этого не делать.

«Я все время говорю, у вас была возможность, чего не реализовали-то», — отметил парламентарий.

Отвечая на вопрос члена «Молодой гвардии» Романа Эрзаева о предложении лидера КПРФ Геннадия Зюганова национализировать энергетический комплекс и изъять 20 трлн частных накоплений, Неверов заявил, что с помощью присоединившихся депутатов-одномандатников «Единой России» в 2004 году все же удалось принять соответствующий закон и изъять сверхприбыль у нефтяных компаний, направив ее в бюджет государства. И только год спустя удалось законодательно закрепить за государством контролирующий пакет акций в стратегических предприятиях.

«Именно эти средства в дальнейшем были направлены на такие проекты как здравоохранение, образование, сельское хозяйство, соответственно решив очень многие вопросы», — уточнил парламентарий.

Далее Неверов решил вступить в заочную полемику с депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым. Тут предметом «дискуссии» стала личность президента РФ Владимира Путина. По мнению политика, именно долгое президентство нынешнего главы государства дало возможность «подняться» и отцу парламентария экс-депутату Госдумы Геннадию Гудкову («Альянс зеленых»), и его сыну.

«Каким образом стал депутатом Дмитрий Гудков? Потому что его поставил в списки от Рязани, в которой он никогда не был, его отец Гудков-старший, которые был на тот момент крупным функционером партии эсеров», — продолжил парламентарий, не преминув подчеркнуть, что среди членов «Единой России» «нельзя встретить ни детей Нарышкина, ни Неверова, ни детей Володина».

Отметим, что выступление парламентария сопровождалось критическими выкриками из зала со стороны юных оппонентов депутата и аплодисментами от молодых сторонников. Отработка агитационной кампании развернулась по полной.

Не обошелся без внимания и постулат о «далеких от народа» членов «ЕР», встречу с которыми «готовят заранее», специально завозя в больницы новое оборудование, латая части плохих дороги и выплачивая давно задержанную зарплату.

«Проблем много», — заявил парламентарий. По его словам, не исключено, что некоторые из реализуемых сейчас задач решаются не так, как стоило бы. Например, он недоволен ходом оптимизации сферы здравоохранения в части закрытия фельдшерско-акушерских пунктов, а также закрытием отделений почты России и Сбербанка.

«Мы должны вместе создавать новую экономику, мы должны вместе поднимать производительность труда, и, конечно же, мы должны вместе менять страну», — заключил Неверов.

Отметим, что в оставшиеся дни второй смены форума на его площадке выступят и лидеры оппозиционных партий. Им также предстоит выдержать непростой разговор с молодыми политиками, который, очевидно, аналогично примет форму предвыборной дискуссии.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе предыдущей смены форума — «Молодые ученые и преподаватели общественных наук» — провели масштабный конкурс проектов, по итогам которого выбрали 29 лучших идей. Сумма премий победителям в 2016 году составила 100, 200 и 300 тысяч рублей. Всего в рамках первой смены на суд экспертов было представлено 108 проектов.