Киев, 7 июля, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июля, в Киев из Грузии прилетел с визитом государственный секретарь США Джон Керри. После нескольких часов переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, политики провели совместный брифинг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Добьём

В НАТО дорога закрыта?

По словам Керри, НАТО будет и дальше придерживаться политики «открытых» дверей для новых членов. В то же время он отметил, что пока еще рано говорить о членстве Украины в НАТО.

«США придерживается своей политики «открытых» дверей. Мы готовы приветствовать новых членов, когда они будут готовы. Как сказал Порошенко, у Украины еще долгий путь в оборонном секторе, это является частью диалога в контексте комиссии Украины — НАТО. И он (Порошенко), и ваша страна, еще не приняла решение, хотят ли они подать заявку на членство в НАТО. Недавняя реформа в обороне Украины также включает меры по гражданскому контролю, общественному контролю. Это важная часть демократического процесса. И это является частью намерения Украины повысить сотрудничество в НАТО в рамках специального партнерства, которое сейчас имеет место. Так что мы продолжим работу и увидим, какое будет будущее в зависимости от принятых здесь решений. Мы будем рассматривать динамику, но сейчас говорить о чем-то еще будет преждевременно», — считает Керри.

Киев заставят выполнить Минск-2

Представитель Вашингтона сообщил, что «оптимистично» оценивает перспективы полной имплементации Минских соглашений по Донбассу еще до окончания полномочий действующей администрации президента США Барака Обамы.

«У меня есть определенные оптимистичные ожидания. Я уверен, что в оставшееся время есть возможность начать процесс полного внедрения «Минска», — сказал госсекретарь.

Керри полагает, что по итогам саммита НАТО в Варшаве должны быть выработаны способы восстановления территориальной целостности Украины.

Он также заверил, что США продлят санкции в отношении Российской Федерации, если Кремль не выполнит свои обязательства по деэскалации конфликта в Донбассе.

«Если Россия не выполнит все свои обязательства по деэскалации, тогда санкции остаются в силе», — прогнозирует он. По его словам, это же касается и ситуации в Крыму. «Наши санкции будут в силе до полного решения этой проблемы», — пообещал политик.

Порошенко — молодец, но денег нет

В то же время американский чиновник констатировал начало на Украине экономического роста, который стал возможным «благодаря трудным решениям президента Порошенко».

«Именно из-за трудных решений, которые сделал президент Порошенко, Украина переживает рост, ее экономика растет, в отличие от других экономик региона», — рассказал Керри.

Он отметил «значительные положительные изменения», которые произошли на Украине за последний год — в частности, особо подчеркнув следующие моменты: «создание новой полиции, нового Национального антикоррупционного бюро, повышение прозрачности в управлении, конституционных изменениях относительно системы правосудия, реформу государственной службы, проведение других реформ, значительные положительные сдвиги в энергетике, положительные изменения в системе Генеральной прокуратуры, проведение серьезной антикоррупционной деятельности, разрушение олигархического диктата, укрепление банковской системы и улучшение инвестиционного климата».

«В любой стране мира, в любое время — это огромная повестка дня и огромные достижения. Но учитывая ситуацию и определенные вызовы с точки зрения безопасности в вашей стране — это впечатляет даже больше и доводит достижения украинского народа. Украина бесспорно продвигается вперед», — сказал госсекретарь США.

Также госсекретарь пообещал предоставить Украине «щедрую» помощь для пострадавших от конфликта в Донбассе в размере 23 млн долларов. И это при том, что за время военного конфликта в Донбассе более 9 тысяч человек погибли, 21,5 тысяч получили ранения различной степени тяжести и почти 2 млн человек стали вынужденными переселенцами.

«Я сегодня сказал президенту Порошенко, что США предоставят дополнительно 23 млн долл. гуманитарной помощи, чтобы помочь тысячам людей, которых поразил текущий конфликт в Восточной Украине», — подчеркнул Керри.

О какой-то другой финансовой поддержке от США на брифинге заявлено не было. Непростая для Украины тема взаимодействия с МВФ также не брифинге не поднималась.

Жалобы и ожидания Порошенко

В свою очередь, Порошенко отметил, что ждет от саммита НАТО в Варшаве подтверждения перспектив членства Украины в Альянсе.

«Мы ожидаем поддержку Альянса. Мы ожидаем, чтобы те позиции, которые были задекларированы во время Бухарестского саммита, ключевая из которых — что двери НАТО открыты для любой европейской страны, будут подтверждены», — отметил глава государства.

При этом Порошенко рассказал, что на варшавском саммите НАТО состоятся два важных события: заседание комиссии Украина — НАТО на высшем уровне и встреча в уникальном формате стран большой пятерки (США, Франция, Германия, Великобритания и Италия) плюс Украина.

«На Украине ожидают, что по результатам встречи в формате саммита НАТО, и в формате комиссии Украина — НАТО, и в формате «Большой пятерки» плюс Украина мы скоординируем меры дальнейшего обеспечения принуждения России к полной имплементации Минских договоренностей и началу деоккупации Крыма», — отметил Порошенко.

По его словам, всю ответственность за невыполнение Минских соглашений несут РФ и представители отдельных регионов Донбасса.

«Россия и поддерживаемые ею боевики несут исключительную ответственность за пробуксовки мирного процесса на Донбассе. Мы — украинцы, преданы имплементации Минских договоренностей, которые считаем дорожной картой для мирного урегулирования конфликта в Донбассе», — заверил он.

В целом о визите Керри в Киев Порошенко высказался так: «Для украинского народа важно чувствовать, что в противостоянии сложному внешнему вызову с нами рядом стоит мощный стратегический партнер. В контексте противодействия вызовам мы отметили, что США были и остаются ключевым союзником Украины на международной арене. Нас объединяют общие ценности и понимание, что цивилизованный мир только вместе может эффективно противостоять попыткам дестабилизировать глобальную систему международной безопасности и сотрудничества… Украина рассчитывает, что Конгресс и новая Администрация США и в дальнейшем будут исповедовать принцип преемственности и эффективной поддержки украинского государства».