Берлин, 7 июля, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Незадолго до начала саммита НАТО в Варшаве канцлер ФРГ Ангела Меркель защитила планы по наращиванию военного потенциала альянса, передает Die Zeit.

U.S. Army Europe Images Военные учения стран-участниц НАТО в окрестностях города Тапа, Эстония. Июнь 2014 года

Недостаточно быстро перебрасывать группы в кризисные зоны, НАТО должен нарастить присутствие в Прибалтике и Польше, считает Меркель.

Напротив, как ранее передавало ИА REGNUM, вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль призывает к прекращению гонки вооружений против России.

Напомним, на саммите НАТО в Варшаве 8−9 июля ожидается одобрение решения о размещении по одному батальону блока в Польше, Латвии, Литве и Эстонии.