Рязань, 7 июля, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Первый в Рязанской области рыбоводческий комплекс по выращиванию сома открылся 7 июля в д. Медвежье Старожиловского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. В церемонии открытия принял участие заместитель председателя регионального правительства Сергей Дудукин.

Рыба сом

Мощность нового рыбоводческого комплекса составляет 40 тонн продукции в год. В заранее подготовленный пруд выпущено 8500 штук малька и 2500 особей до 500 граммов.

В комплексе проведена работа по монтажу инфраструктурного оборудования: подведены газ, водоснабжение, налажена система водоочистки и водоподготовки, приобретено оборудование для выращивания товарной рыбы — сома клариевого. Темпы роста сомов составляют до 1,5 кг за шесть месяцев. На базе комплекса в перспективе планируется открыть небольшой цех по переработке, упаковке и копчению рыбы. Реализовывать продукцию планируется как на территории Рязанской области, так и в соседних областях.

Предприятие построено за счет гранта в сумме 1,5 млн рублей — деньги были получены автором проекта в 2015 году. Средства на развитие собственного дела предоставляются начинающим фермерам за счет системы грантов, предоставляемых министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

В 2015 году владельцам фермерских хозяйств было предоставлено 10 грантов на общую сумму 14,7 млн рублей из регионального бюджета. В 2016 году количество грантов выросло до 15, они финансируются из федерального и регионального бюджетов на общую сумму 22,1 млн рублей. Приоритет имеют проекты, направленные на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции, востребованной на внутриобластном и межрегиональном рынке.

«Одна из наиболее перспективных отраслей — сельское хозяйство, — подчеркнул Сергей Дудукин на церемонии открытия. — Губернатор Рязанской области уделяет большое внимание развитию фермерских хозяйств. В следующем году поддержка предприятий малого и среднего бизнеса в АПК региона будет усилена».