Москва, 7 июля, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) прокомментировало ситуацию с отменой первого после отмены санкций чартерного рейса из России в Турцию. Соответствующее заявление сделал советник главы Росавиации Сергей Извольский, сообщает «Национальная служба новостей».

azurair.com Самолёт авиакомпании «Azur Air»

Извольский заявил, что нельзя отменить то, что не было разрешено. Советник напомнил, что постановление правительства Российской Федерации об ограничении чартерных перевозок между Россией и Турцией до сих пор действует. С тем же успехом можно было организовать чартерный рейс в Турцию и месяц назад, отмечает Извольский.

В свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что у туроператоров просто нет информации, когда именно может быть возобновлено нерегулярное воздушное сообщение с Турцией.

В любом случае сперва правительство отменит запрет, а затем Росавиация даст разрешение на чартерные рейсы в Турцию.

Напомним, сегодня в аэропорту «Пулково» (Санкт-Петербург) был отменен первый чартерный рейс авиакомпании Azur Air, который должен был доставить туристов из Петербурга в турецкую Анталью.

Судя по тому, что туроператор предложил своим клиентам вместо отмененного чартера отправиться регулярным рейсом и самим доплатить стоимость билетов, это может свидетельствовать о мошенничестве.