Киреевск, Тульская область, 7 июля, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Новое трикотажное производство открылось в Тульской области 7 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В церемонии открытия принял участия исполняющий обязанности главы региона Алексей Дюмин.

Катушки с нитками

Производство запустила компания «БТК групп» в Киреевском районе.

Глава региона поздравил руководство и сотрудников компании с открытием новой линии, отметив, что обновление мощностей фактически возрождает трикотажное производство в Киреевске.

Общий объём инвестиций составил 800 млн рублей. Расширение производства позволило создать более 400 новых рабочих мест с достойной зарплатой и социальными гарантиями.

«Дополнительные налоговые поступления в бюджет позволят нам эффективнее решать социальные задачи. В свою очередь, правительство Тульской области на принципах государственно-частного партнерства осуществило капитальный ремонт подъездной дороги к фабрике. Благодарю компанию «БТК Групп» за выбор Тульской области для реализации своих инвестпроектов и весомый вклад в развитие легкой промышленности региона», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона пожелал предприятию стабильной работы, уверенного развития и реализации задуманных планов. Затем Алексей Дюмин вместе с генеральным директором АО «БТК-Групп» Георгием Драчевым перерезали символическую красную ленту и ознакомились с работой нового производства.

Как сообщил генеральный директор «БТК. Трикотаж» Адам Тлехурай, на базе существующего предприятия создана новая производственная линия. В рамках модернизации установлено более 400 единиц современного оборудования ведущих мировых производителей по производству трикотажного полотна, верхнего и бельевого трикотажа, чулочно-носочной продукции, перчаток, а также других трикотажных изделий.

Общие годовые объемы производства включают 10 млн метров высококачественных трикотажных полотен различных видов и 17 млн единиц трикотажных изделий, включая чулочно-носочную продукцию, нательное белье, верхний трикотаж.

Инвестиции позволят «БТК групп» увеличить производство качественного трикотажа российского производства и будут способствовать импортозамещению в этом стратегически важном секторе экономики.

В настоящее время фабрика является основным поставщиком трикотажных изделий для нужд Министерства обороны РФ и развивает ассортимент выпускаемой продукции для корпоративного сегмента, контрактного производства и потребительного рынка.

В 2016 году «БТК Трикотаж» планирует приступить к производству собственной коллекции трикотажных изделий, ориентированных на поставки сетевым ритейлерам, корпоративным клиентам, государственным структурам и ведомствам. Запуск высокотехнологичного производства позволяет «БТК групп», специализирующейся на разработке и производстве высокотехнологичной одежды, обеспечивать комплексное обслуживание крупнейших российских компаний, министерств, ведомств и поставлять высококачественную продукцию российского производства.