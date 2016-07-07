Берлин, 7 июля, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль накануне саммита НАТО призвал к прекращению гонки вооружения против России, передает Die Zeit.

Виктор Говорков. Фразы и... базы. 1952

«Мы должны спросить себя, станет ли мир на самом деле лучше, когда обе стороны проводят военные учения на границе, модернизацию и угрожают друг другу?», — спросил министр экономики Германии в интервью Passauer Neue Presse.

Вместо того, чтобы модернизировать вооружения, Европа должна запустить новую инициативу в области разоружения, полагает лидер СДПГ.

Напомним, на саммите НАТО в Варшаве 8−9 июля ожидается одобрение решения о размещении четырех батальонов альянса в Польше и Прибалтике.