Санкт-Петербург, 10 июля, 2016, 15:02 — ИА Регнум. 15 июля в Санкт-Петербурге свой новый мультфильм представит режиссёр-мультипликатор Гарри Бардин. На Петербургской студии документальных фильмов «Лендок» он покажет картину «Слушая Бетховена» и проведёт творческую встречу со зрителями.

pacificmeridianfest.ru Гарри Бардин

Сам Гарри Бардин называет сюжет своего мультфильма притчей о свободе, рассказанной языком анимации под музыку Бетховена. На создание 10-минутной картины ушло полтора года. На вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, что побудило к созданию мультфильма, Бардин отвечает: «Наша российская действительность».

В картине звучат «Ода к радости» и «Аллегретто» из Седьмой симфонии. Музыка к фильму записана Национальным филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова.

«Я люблю музыку, — говорит Гарри Бардин, — и стараюсь всегда использовать её в своих работах. Особенно классическую. Она помогает наиболее полно проявлять те идеи, которые приходят в голову».

Цитата из м/ф «Слушая Бетховена». реж. Гарри Бардин. 2015. Россия В картине звучат «Ода к радости» и «Аллегретто» из Седьмой симфонии

По словам режиссёра, самым трудным в работе над мультфильмом было достать деньги. Пришлось прибегнуть к краудфандингу — весь бюджет картины собрали зрители. «Это было очень ответственно и сложно для меня», — комментирует Бардин.

«Слушая Бетховена» создан без использования 3D технологий и компьютерной графики. В своей новой картине режиссер продолжает традицию «ручной» анимации.

Мировая премьера мультфильма состоялась полтора месяца назад на Каннском кинофестивале 2016 года. «Слушая Бетховена» вошёл в программу «Двухнедельник режиссеров».

На вопрос о том, доволен ли Бардин работой, режиссёр отвечает: «Доволен ли собой взыскательный художник — это вечный вопрос… По крайней мере, задачу, поставленную перед собой и коллективом, я выполнил». Как пояснил Бардин, главной задачей в работе было сделать всё качественно.

О дальнейших своих планах режиссёр говорит без подробностей. «Буду собирать деньги на новый проект… Могу сказать, что он будет называться «Болеро 2017».