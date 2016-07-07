Уфа, 7 июля, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Жители Башкирии не считают, что в техногенной аварии, оставившей без света более 1,1 миллиона человек, виновен только трубоукладчик. Как заявил ИА REGNUM экономист Ринат Гатауллин, отключения электроэнергии в Башкирии происходят регулярно, и каждый случай отключения должен подвергаться всестороннему анализу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Напомним, 4 июля Министерство энергетики Российской Федерации возложило вину за отключение электроэнергии в Башкирии, Челябинской и Оренбургской областях на трубоукладчика сторонней организации (ООО «Эпос»), проводившей производственные работы в охранной зоне без согласования с энергетиками. 2 июля этого года стрела трубоукладчика задела воздушный провод, в магистральной электрической сети 500 кВ произошли отключения, в результате чего более 1,1 млн потребителей остались на некоторое время без электроэнергии.

«В результате действием защиты отключилась ВЛ 500 кВ «Буйская — Уфимская» с не успешным автоматическим повторным включением ВЛ 500 кВ, принадлежащая ООО «Башкирская сетевая компания», — объясняют башкирские энергетики. — Центральная часть Башкирской энергосистемы выделилась на изолированную от Единой энергетической системы России работу с дефицитом мощности и работой автоматической частотной разгрузки в объеме 600 МВт. Противоаварийная частотная автоматика сработала в 11 часов 24 минуты по местному времени. В 12 часов 21 минуту выполнена синхронизация Центральной части Башкирской энергосистемы с Единой энергосистемой России».

А был ли водитель?

«В Уфе творилось что-то невообразимое, — делятся впечатлениями уфимцы. — Не функционировали светофоры, на центральных улицах еще работали регулировщики, а на остальных — на проезжей части царила неразбериха. Закрылись крупные магазины. В домах перестали работать лифты, кто-то, говорят, застрял. Одну из улиц затопило. Поползли слухи, что горят нефтезаводы. Ни по радио, ни по мобильным телефонам в виде СМС не поступало никакой информации. Паники как таковой не было, но продлись эта ситуация часа на два больше, все могло обернуться полным хаосом».

Как отмечают жители республики, нет достоверных сведений о судьбе и личности водителя трубоукладчика, ставшего, по версии Минэнерго, виновником аварии. «Самое интересное, что до сих пор нам не объявили, что с водителем трубоукладчика, — высказался уфимец Михаил Еленин. — Так и не сказали, как его зовут, сколько ему лет, выжил ли он, получил ли какие-то травмы, почему он допустил ошибку». Отдельные СМИ строят догадки, что «крановщик мгновенно поседел и потерял дар речи» или «явно погиб».

Практически все жители региона согласны со словами главы Башкирии Рустэма Хамитова, «нам повезло, что это была суббота, что это было лето и что это было светлое время суток», произнесенными им 4 июля на совещании по надёжности электроснабжения в регионе.

«Если этот водитель существует, нужно его поблагодарить за то, что он наглядно показал нам нашу неготовность к внештатным ситуациям, — считает один из общественных деятелей. — Он показал, насколько у нас уязвима система защиты электрических сетей. Господа из Башкирской электросетевой компании (БЭСК), исходя из соотношения названной причины и масштабов отключения, профессионализмом не отличаются».

С не радующей регулярностью

Жителями республики отмечается, что нечто подобное в Башкирии случается «с не радующей регулярностью». «О многих авариях, когда без света на несколько дней остаются деревни, большинство населения республики просто не знает, — утверждает экономист Ринат Гатауллин. — Виноваты, конечно, снег, ветер, водители-лихачи, лоси, кто угодно, только не энергетики».

В январе 2016 года в Зианчуринском районе восемь населенных пунктов остались без света. Авария произошла из-за порывов сильного ветра. В июне 2015 года микрорайон Затон в Уфе и более 60 населенных пунктов Уфимского и Кушнаренковского района Башкирии около 8 часов оставались обесточенными из-за обрыва ЛЭП. В районе поселка Дмитриевка Уфимского района кран-манипулятор оборвал провода воздушной линии.

В октябре 2014 в Учалинском районе Башкирии почти на сутки без электричества осталось 23 населенных пункта. К этому привело налипание на провода снега. В результате обесточено более 1,2 тыс. домов, а также психоневрологический диспансер и интернат.

«И так можно продолжать долго, до 2009 года, когда в годы правления Муртазы Рахимова завершилась приватизация ТЭК Башкирии, — продолжает эксперт. — Всё происходило в соответствии с новыми законами, но, в конечном итоге, мы видим, что в большинстве регионов России электросети входят в Единую систему, а в Башкирии и ряде нескольких регионов — нет».

К началу 90-х годов ХХ века энегосистема Башкирии являлась одной из самых крупных в России энергетических систем, в неё входило более 40 крупных и средних предприятий, на которых были заняты около 30 тыс. человек. «При приватизации новые собственники получили в наследство современную работающую энергосистему, — отмечает экономист. — Система давала прибыль. Какое развитие получила на тот момент одна из лучших энергосистем страны, нужно спросить у сегодняшних хозяев».

Родом из ТЭКа

В 1992 году произошло акционирование Башкирской энергосистемы, открытое акционерное общество — ОАО «Башкирэнерго». Произошло это в соответствии с президентскими Указами «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», а также с Указом Президиума Верховного Совета РБ «О приватизации электроэнергетического комплекса РБ». Значительная часть акций ОАО «Башкирэнерго» в 90-х годах принадлежала республике.

В 2009 году произошло изменение в структуре акционерного капитала основных компаний Башкирского ТЭК, основным владельцем стала Акционерная финансовая корпорация «Система». Процесс смены собственника проходил в рамках приватизации башкирской «нефтянки». В марте 2009 года АФК «Система» подписала соглашение о выкупе за $2,5 млрд у четырех фондов — «Урал», «Агидель», «Инзер» и «Юрюзань» — принадлежащих им акций шести компаний башкирского ТЭКа. По итогам сделки «Система» стала владельцем 76,52% акций «Башнефти», 65,78% — «Уфанефтехима», 87,23% — «Новойла», 73,02% — «Уфаоргсинтеза», 78,49% — «Уфимского НПЗ» и 73,33% — «Башкирнефтепродукта». Через владение этими компаниями АФК также контролировала и одну из крупнейших независимых энергосистем в России — ОАО «Башкирэнерго».

В 2012 году была завершена процедура реорганизации ОАО «Башкирэнерго», в результате были созданы два общества — ОАО «Башкирская электросетевая компания» (ОАО «БЭСК») и ОАО «Башэнергоактив». ОАО «Башкэнергоактив» присоединено к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Электросетевой комплекс (ООО «Башкирские распределительные электрические сети», ООО «Башкирская сетевая компания» и ООО «Башэнергоучет»), входивший в состав ОАО «Башкирэнерго», был включен в состав ОАО «БЭСК», а генерация (ООО «Башкирская генерирующая компания» и дочерние сервисные предприятия), тепловые сети (ООО «Башкирские распределительные тепловые сети») и ООО «ПГУ ТЭЦ-5» — в состав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

На сегодня из 9 членов Совета директоров БЭСК четверо являются руководителями АФК «Система».

Конкуренты недоумевают

Конкурент БЭСК, компания «Россети», видит ситуацию несколько по-иному. В компании говорят о нарушении электроснабжения потребителей на территории Ашинского, Саткинского, Юрюзанского, Златоустовского, Катав-Ивановского, Кусинского муниципальных районов и городских округов Челябинской области. Из-за инцидента были обесточены следующие энергообъекты «Россети»: 3 подстанции 500 кВ ПАО «ФСК ЕЭС», 13 подстанций филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго», а также 15 подстанций ОАО «РЖД» и нескольких десятков потребительских центров питания. Суммарная отключенная нагрузка составила 280 МВт.

«Россети» готовят претензию за последствия, причинённые отключением в сетях «Башкирэнерго», будут предприниматься меры по возмещению понесённых затрат на аварийно-восстановительные работы. Как подчеркивают эксперты, электроснабжение в Челябинской области было восстановлено силами «Россетей» в течение часа, а в Башкирии на это ушло более двух с половиной часов.

«Необходимо отметить, что магистральные электрические сети Башкирии являются системообразующим элементом Единой энергосистемы РФ, и при этом находятся в частном управлении, — напоминают в «Россетях». — Обособленная эксплуатация магистральных сетей, в отрыве от Единой энергосистемы, несёт серьезные риски надежности и безопасности энергоснабжения».

«Ответ на вопрос о целесообразности частного управления и обособленной эксплуатации магистральных сетей в отрыве от Единой энергосистемы, очевидно, хотелось бы узнать многим жителям Башкирии. Безопасность энергосистемы республики может обеспечить только всесторонний и открытый анализ каждого случая отключения электроэнергии. Население должно проявлять активность, спрашивать о каждом происшествии, интересоваться причинами, делать выводы, А у нас пока больше половины потребителей не знают, какие организации поставляют им свет, воду и тепло».

Разбор полётов

Ряд вопросов был поставлен и главой региона Рустэмом Хамитовым 4 июля на совещании по надёжности электроснабжения в Башкирии. В нём приняли участие члены правительства РБ, представители ГУ МЧС России по РБ, руководители энергетических компаний.

По словам Хамитова, восстановление подачи электроэнергии в республике шло почти четыре часа. Назвав аварию «вопиющим случаем», руководитель региона предложил посмотреть, «как отработали города, муниципалитеты, населённые пункты в режиме полного отключения электроэнергии, как действовали промышленные предприятия, какие есть ущербы в данном случае, как работала система социальной защиты, что происходило в больницах, хирургических отделениях и т. д».

Хамитов напомнил о том, что 24 июня была «достаточно приличная посадка напряжения», что «не сбалансированы мощности генерации и сетевые мощности», что в республике «есть дефицит мощности по производству электроэнергии».

«Но коль скоро такая авария произошла, как мне было доложено, фактически по причине работы одного трубоукладчика, то какова, вообще говоря, степень защищённости нашей энергосистемы? — отметил глава региона. — Мы должны понять, сможет ли ООО «Башкирэнерго» в будущем обеспечивать необходимую надёжность работы энергосистемы РБ. Мы должны точно понять, что происходит на предприятии, понимают ли его руководители степень ответственности».

Факты и цифры

В настоящее время в России около 80% электросетевых компаний подконтрольны государству.

2 июля в Башкирии без света оставались — бытовые потребители 1 278 населенных пунктов республики (около 703 400 человек);

в Челябинской области — бытовые потребители 123 населенных пунктов;

в Оренбургской области — бытовые потребители Октябрьского района.

Суммарно без электроснабжения оставалось около 1 138 200 человек.

Был зафиксирован сбой в движении поездов на участках Южно-Уральской и Куйбышевской железных дорог: двух пассажирских — 1 час 15 мин; 20 грузовых — до 3 часов 5 мин