Минск, 7 июля, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Главы католической и православной церквей могли бы встретиться на территории Белоруссии и обсудить проблему войны на Украине. Об этом в интервью сайту РКЦ в Белоруссии заявил посланник римского понтифика австрийский кардинал Кристоф Шёнборн.

Catholic.by Кардинал Кристоф Шёнборн во время встречи с настоятелем минской Всехсвятской церкви (РПЦ МП) протоиереем Фёдором Повным

Посланник Франциска I находился с визитом в постсоветской республике 1−2 июля, проведя серию встреч с верующими, чиновниками Совета министров и местными властями, а также представителями Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви (Белорусской Православной церкви). По словам Шёнборна, он встретился с главой местных православных — митрополитом Минским и Заславским Павлом.

«Во время встречи с митрополитом Павлом я подчеркнул, что одним легким дышу по-католически, а вторым легким — по-православному. Христианство без своей восточной половины не будет полным. Мы — как два легких, — сообщил кардинал. — Папа Иоанн Павел II всегда говорил, что Церковь должна дышать двумя легкими — восточным и западным».

Комментируя настойчивость Александра Лукашенко в вопросе организации встречи римского понтифика и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Белоруссии, кардинал отметил: «О встрече в Гаване я знаю не более, чем из сообщений СМИ. Как и не знаю деталей встречи вашего президента с понтификом. Однако, судя по тому, что я увидел здесь, Белоруссия может играть роль посредника между Католическим костёлом и Православной церковью. В сегодняшних условиях решающим является и тот факт, что Белоруссия не вовлечена в российско-украинский конфликт. И подобная встреча на белорусской земле могла бы поспособствовать разрешению этого конфликта».

Шёнборн сообщил также, что провёл переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем: «Мы, конечно, говорили в том числе и о последнем визите белорусского президента в Ватикан и его встречу с папой Франциском. Также обсуждали шансы того, возможен ли ответный визит и какие предпосылки должны для этого быть. Разумеется, с одной стороны этого должен хотеть сам папа Франциск, а во-вторых, в стране для этого должны быть предпосылки. Припомнили мы и встречу папы Франциска с патриархом Кириллом в Гаване, её значение в вопросе мира на Ближнем Востоке и на Украине. Мир на Украине — ещё одна отдельная тема нашей встречи».

«В конце концов, мы затрагивали и свободу религии, права человека на свободу вероисповедания. Мы говорили о модели взаимоотношений религии и государства в Австрии, обсуждая в этом ключе свободу религии и её роль в государственной политике Белоруссии. Такими были основные пункты встречи», — добавил посланник римского понтифика.

Кардинал констатировал: «У вас сильная католическая диаспора. Но, несмотря на это, костёл в Белоруссии всё же является конфессиональным меньшинством». Отвечая на вопрос о том, может ли конфессиональное меньшинство надеяться на визит Франциска I, Шёнборн отметил, что надеяться следует.

Шёнборн заявил также, что «гомосексуалист в первую очередь такой же человек, как и каждый из нас», и глава РКЦ также склонен рассматривать проблему содомии в чёрно-белом цвете. Также кардинал рассказал о впечатлениях от общения с пожилыми верующими, «которые пережили невероятно тяжелые времена сталинизма, войны, коммунистического тоталитаризма».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко неоднократно выступал с инициативами организовать в Белоруссии встречу глав Православной и Католической церквей. Он также настойчиво и неоднократно приглашал нынешнего и предыдущего римских понтификов прибыть в Белоруссию без согласия Православной церкви.

Напомним, в постсоветской республике около половины граждан считают себя верующими, из них около 85% считают себя православными и около 10% — католиками. Русофобствующая прозападная оппозиция в Белоруссии требует автокефалии местной Православной церкви, считая «национальной церковью» греко-католическую («униатскую»).