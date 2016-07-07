Минск, 7 июля, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Белоруссия отправила в Туркмению первую партию беспилотных летальных аппаратов собственного производства. Об этом сегодня, 7 июля, сообщил информационно-аналитический портал Turkmenistan.ru.

Фото Пресс-служба ГУ МЧС Беспилотник МЧС

Отмечается, что туркменская сторона получит в свое распоряжение дроны мини-класса «Буселов-М» с радиусом действия от 25 до 70 км. Также стало известно, что в настоящее время ведутся переговоры о поставке дирижаблей и беспилотников «Буревестник» с радиусом действия до 290 км.

«Кроме того, в Туркмении при участии белорусской стороны намерены освоить собственное серийное производство беспилотных авиационных комплексов. Обучить специалистов и наладить выпуск планируется уже во второй половине 2016 года», — подчеркивается в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2015 года стало известно о планах Туркмении по созданию совместного с Японией производства беспилотных летательных аппаратов. Японско-туркменские дроны, согласно официальной версии, планировалось использовать для составления двухмерных и трехмерных цифровых топографических карт, уточнения местонахождения залежей природных богатств, а также для сельскохозяйственных нужд.