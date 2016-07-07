Бишкек, 7 июля, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Правительство Киргизии планирует начать закупки таджикской электроэнергии в летний период. Об этом заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов сегодня, 6 июля, в ходе рабочего совещания, посвященного теме подготовки к осенне-зимнему периоду 2016 — 2017 года, пишет пресс-служба кабинета министров республики.

Unsplash Электрическая лампа

Вице-премьер поручил руководству Национального энергетического холдинга, ОАО «НЭС Кыргызстана» и ОАО «Электрические станции» начать проведение переговоров с таджикской стороной по данному вопросу.

«В целях максимального накопления объема Токтогульского водохранилища к началу осенне-зимнего периода 2016 — 2017 года рассматривается возможность взаимообмена электроэнергией. Предусматривается выдача электроэнергии из Таджикистана в Киргизию в летний период с последующим возвратом в другие периоды. Это позволит сократить водовыпуск с Токтогульского водохранилища, а для Таджикистана будет сопутствовать снижению холостых сбросов с каскада Вахшских ГЭС и увеличению полезного отпуска электроэнергии», — пояснил задумку киргизского правительства Олег Панкратов.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия, ранее активно экспортировавшая электроэнергию в соседние республики, в течение последних лет вынуждена осуществлять ее импорт из соседних стран — Таджикистана и Казахстана. Причиной тому послужил продолжительный период маловодья, приведший к снижению мощности Токтогульской ГЭС, вырабатывающей до 70% производимой в этой среднеазиатской стране электроэнергии.