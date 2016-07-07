Могадишо, 7 июля, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Африканский союз (АС) до конца 2020 г. планирует вывести свои войска из Сомали, где ведет борьбу с экстремистской группировкой «аль-Шабаб». Об этом со ссылкой на организацию передает Associated Press.

AMISOM Public Information Солдаты Африканского Союза в Сомали

Заявление Совета мира и безопасности АС было сделано после того, как возникли ряд сложностей для обеспечения 22-тысячного миротворческого корпуса. Среди проблем выделяются и вопросы финансирования, из-за отсутствия которого отдельные подразделения на несколько месяцев остались без зарплат.

В заявлении подчеркивается, что в рамках стратегии между 2018—2020 годами АС планирует осуществить постепенный вывод своих сил из Африканского рога и передать контроль силам безопасности Сомали.

Такое решение было принято на заседании Совета по миротворческой миссии АМИСОМ, состоявшемся 29 июня.

Совет АС также отметил, что Европейский Союз как крупнейший спонсор миротворческой операции ускорит выплату окладов военнослужащим АМИСОМ.