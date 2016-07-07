Калининград, 7 июля, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Прокурор Калининградской области Сергей Табельский сегодня, 7 июля, инициировал проверку по факту оказания адвокатских услуг губернатору Кировской области Никите Белых бывшим районным прокурором Валерием Волохом, который (экс-прокурор) в настоящее время находится под следствием по делу о взятке. Об этом сегодня, 7 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Стоп-кадр «Радио Свобода» / youtube.com Обвиняемый во взятке Валерий Волох (крайний справа) в компании адвокатов Никиты Белых

ИА REGNUM уточняет, что накануне «Радио Свобода» разместила на «Ютубе» сюжет, где Волох стоит в компании других адвокатов Белых.

«Из рубрики «Нарочно не придумаешь»: бывший прокурор, обвиняемый в получении взятки, защищает губернатора от обвинения в получении взятки», — так прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM в силовых структурах Калининградской области.

Напомним, прокурор Нестеровского района Калининградской области Валерий Волох был осужден в январе 2015 года на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 3,3 млн рублей.

Волох обвинялся в том, что за 300 тысяч рублей и карманные часы марки Longines 1913 года выпуска пообещал закрыть глаза на махинации в психбольнице № 5, где главврач Ольга Завьялова оформляла на себя доверенности по использованию денежных средств больных. Затем главврач закупала пациентам питание и личные вещи, завышая по документам закупочные цены в 5−10 раз. Руководил фирмой, приобретавшей товары, также в недавнем прошлом прокурорский работник Роман Алымов.

Однако Волох провёл за решёткой всего полгода, после чего судебная коллегия по уголовным делам Калининградского облсуда отменила решение суда районного, приговорившего экс-прокурора к восьми годам. По мнению облсуда, «органы расследования (СКР и ФСБ. — ИА REGNUM ) в ходе предварительного следствия допустили существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые невозможно устранить на судебном заседании».

Уголовное дело в отношении Валерия Волоха было возвращено в прокуратуру, а сам бывший прокурор вышел из-под стражи, а 20 апреля 2016 года, судя по реестру адвокатов Московской области, получил статус защитника.

«Прокуратуре предстоит выяснить, была ли у него подписка о невыезде? Если да, то под каким предлогом он отпросился или же уехал самовольно. Но (может быть и такое) если следствие не избрало ему меру пресечения, то почему и кто виноват», — сообщил ИА REGNUM собеседник в силовых структурах.