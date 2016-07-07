Кемерово, 7 июля, 2016, 19:12 — ИА Регнум. В Кузбассе обнаружены останки древнего млекопитающего — предположительно, симметродонта, жившего около 130 млн лет назад. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте культуры и национальной политики, уникальную находку сделали участники палеонтологической экспедиции в окрестностях деревни Шестаково в Чебулинском районе.

AG2016 Скелет динозавра

Участники экспедиции обнаружили нижнюю челюсть мезозойского млекопитающего под слоями лагунных и речных отложений — на глубине примерно 186 см. При дальнейшем разборе участка специалисты нашли фрагмент скелета. Дальнейшее препарирование позволило предположить с высокой вероятностью, что фрагмент скелета и челюсть принадлежат одному животному.

Если эта гипотеза подтвердится, это будет первая в России находка скелета древнейшего млекопитающего в анатомическом сочленении. Специалисты из Палеонтологического института предварительно отнесли останки к симметродонтам — отряду ископаемых млекопитающих размером не более куницы, названному так из-за трех бугорков на коренных зубах, расположенных в виде симметричного треугольника. Точное определение животного будет возможно после лабораторного изучения. Хорошая сохранность фрагмента позволяет предположить, что в этом слое могут присутствовать целые скелеты этих животных.

Всего с начала полевого сезона обнаружено 66 палеонтологических образцов. Среди них части скелетов сибирских пситтакозавров, древних ящериц, крокодилообразных рептилий.

Как сообщало ИА REGNUM, окрестности Шестаково известны мировому научному сообществу. Здесь расположены уникальные палеонтологические и археологические материалы. Шестаковское местонахождение ископаемых животных мезозойской эры было обнаружено в 1953 году, когда был найдена часть скелета мелкого динозавра. В том же году подобная находка (череп и передняя конечность) была сделана доцентом Томского госуниверситета Иваном Лебедевым. По тем временам это было первое в стране коренное местонахождение динозавров. Вот уже полвека изучать Шестаково и местные находки приезжают ученые со всего мира. С середины 1990-х годов здесь проводились палеонтологические раскопки специалистами различных профильных учреждений России. Ценность палеонтологических сокровищ Шестаковского яра давно определили томичи, новосибирцы и москвичи, которые неоднократно увозили с собой отсюда богатейший палеонтологический материал.

Несколько лет областной краеведческий музей добивался права проводить палеонтологические исследования, чтобы найденные исторические ценности оставались в Кузбассе. В 2014 году музей получил лицензию на право раскопок, заключил договор с Палеонтологическим институтом о совместных исследованиях и приступил к работе. Наиболее ценной находкой стали обнаруженные в 2014—2015 годах полные скелеты «ящеров-попугаев» — сибирских пситтакозавров, обитавших только на территории Кузбасса 125 млн лет назад.