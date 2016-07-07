Москва, 7 июля, 2016, 19:11 — ИА Регнум. У известного российского актера Сергея Безрукова родилась дочь. Об этом сегодня, 7 июля, сам Безруков написал на своей странице в Instagram.

mil.ru Сергей Безруков

Он сообщил, что его супруга кинорежиссер Анна Матисон родила девочку, которую назвали Марией. «Дорогие мои, хорошие! 4 июля, точно в срок, Анечка подарила мне дочь Машеньку, я счастлив», — написал Безруков.

Напомним, Безруков женился во второй раз в марте этого года. Супруги не устраивали торжеств по случаю бракосочетания. С предыдущей женой — Ириной Безруковой актер расстался в 2015 году после 15 лет брака.

По данным ряда СМИ у Безрукова уже есть двое детей от петербургской актрисы Кристины Смирновой.

Анна Матисон писала сценарии к фильмам «Елки 2», «Елки 3» и «Елки 1914». В 2010 году Матисон сняла мелодраму «Сатисфакция» с участием Евгения Гришковца.