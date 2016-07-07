Бремен, Германия, 7 июля, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Немецкие власти арестовали пакистанца, обвиненного в шпионаже в пользу Ирана, передает Daily Mail.

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Федеральные прокуроры заявили, что 31-летний Сайед Мустафа Х. был арестован 5 июля в городе Бремен.

В своем заявлении они утверждают, что пакистанец состоял «в контакте с группой разведки, приписываемой Ирану». Говорится, что Сайед Мустафа якобы шпионил за бывшим главой Немецко-Израильского Общества и близкими к нему людьми и в октябре передал информацию Ирану.

Экс-глава немецко-израильской группы, бывший депутат бундестага Райнхольд Роббе рассказал газете Bild, что он не был удивлен обвинению в шпионаже и «не был напуган».