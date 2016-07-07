Тирасполь, 7 июля, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин завершил свой двухдневный визит в Молдавию и Приднестровскую Молдавскую Республику. Как передает корреспондент ИА REGNUM, перед отлетом из Кишинева в Москву Рогозин провел завершающую встречу с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом. Стороны обсудили «дорожную карту» по возобновлению экспорта молдавской продукции на российский рынок, а также молдавско-приднестровское урегулирование.

president.gospmr.ru Дмитрий Рогозин в Тирасполе

До этого Рогозин побывал в Приднестровье, где встретился с президентом Евгением Шевчуком и спикером Верховного совета Вадимом Красносельским, а также выступил с речью в парламенте ПМР.

Рогозин заявил, что хотя он на протяжении двух лет не был в ПМР, «контактов мы не теряли» и «руку на пульсе держали». По его словам цель нынешнего визита — «понять тот срез проблем, который есть в Приднестровье на сегодняшний момент во всем нам известных непростых геополитических условиях». «Собственно говоря, в этой геополитической ситуации статус Приднестровья явно не выиграл, а наоборот, есть сложности, связанные с ужесточением блокады, изоляции республики. Тем не менее, мы все равно констатируем, что вы полны сил и решимости драться и выживать в интересах народа», — добавил вице-премьер.

Он также рассказал о состоявшихся переговорах в Кишиневе: «Молдова имеет огромный интерес к тому, чтобы вернуться на российский рынок с плодоовощной и земледельческой продукцией. Но для того, чтобы пройти это период, необходимо выполнить домашнее задание всем участникам этого процесса. Это домашнее задание прописано, подготовлено российской стороной в «дорожной карте» тех действий, которые необходимо предпринять, прежде всего, Кишиневу с тем, чтобы мы могли бы вернуться к прежнему статусу, и на прилавки российских магазинов вернулась продукция Молдовы. Наши молдавские коллеги, я вас об этом информировал, это хотели бы сделать. И мы наметили план действий».

Рогозин добавил, что на конец года намечено заседание молдавско-российской межправительственной комиссии. «И я бы просил приднестровскую сторону также направить своего представителя, как раньше мы это делали, в качестве наблюдателя. Не скрою, мы затрагивали вопросы, связанные с отношениями Кишинева и Тирасполя, опять же, прежде всего, в сфере экономики, промышленности, транспорта и других вопросах. Мы считаем, что обоим берегам Днестра на пользу пойдет тактика малых, но полезных дел, и российская сторона всячески побуждает молдавскую сторону заняться такого рода делами, раскупорить те процессы, в частности транспортная доступность, обмен товарами, регистрация грузов, продукции и многое другое, о чем мы много говорили. Будем надеяться, что сегодня в Кишиневе мы имеем дело с прагматичными собеседниками. Поэтому ближайшее время покажет: правы мы или нет», — подчеркнул чиновник.

«В целом еще раз хочу сказать, что мы постоянно интересуемся делами Приднестровья. Здесь проживают наши соотечественники, наши граждане, родные нам люди, поэтому как бы сложно не складывалась ситуация в экономическом и политическом плане, вы это знаете, но еще раз думаю не лишним будет это сказать, вы всегда можете положиться на широкие плечи Российской Федерации», — добавил он.

На пресс-конференции по итогам встречи Дмитрий Рогозин заявил, что главным препятствием на пути развития сотрудничества России и ПМР является отсутствие общей границы и крайняя нестабильность у соседей — Молдавии и Украины. «По сути дела, мы не можем сравнить Приднестровье с каким-то регионом, который имеет общую границу с Российской Федерацией, — с той же самой Абхазией или Южной Осетией. Для того, чтобы даже физически приехать сюда, я уже не говорю про грузы, необходимо преодолеть несколько государственных границ, в том числе границу Украины, которая сегодня представляет крайне нестабильное, деградирующее и объясняющее все свои невзгоды и проблемы кознями Москвы государство. Очевидно, что Приднестровье и раньше находилось в состоянии блокады и изоляции, а сейчас эта блокада еще стала крайне эмоциональной и очень такой русофобской. Это единственное реальное препятствие для налаживания отношения», — сказал он.

Вместе с тем, Рогозин высказал «новый и очень важный акцент», призвав ПМР переходить от выстраивания прямых отношений с федеральным центром в Москве к межрегиональному сотрудничеству. «На самом деле, надо налаживать более крепкие отношения, надо сделать так, чтобы субъекты этих отношений были, если не соразмерные, то близкие по своим объемам, амбициям и интересам. Приднестровье — это республика относительно небольшая и по населению, и по территории. Российская Федерация — это огромное государство, самое большое по территории в мире. И, конечно, геополитическая повестка России довольно-таки широка. И важно, чтобы здесь, как мы говорим, родное чадо не затерялось, чтобы его не затоптали другие проблемы… Проще будет работать не с федеральным правительством, а с губернаторами и их администрациями», — заявил он.

При этом в качестве примера межрегионального сотрудничества Рогозин привел Гагаузию, являющуюся регионом Молдавии. «Вот я привел сегодня пример, что некоторые даже регионы Молдовы, такие как Гагаузия, и то активно развивали свои экономические отношения, пользуясь легальной основой, через правительство Молдовы. Приднестровье тем более должно было бы иметь эти отношения. Мы эту ошибку исправим с Евгением Васильевичем [Шевчуком]. И очень быстро», — сказал Рогозин.

По его словам, сегодня важно «подхватить интерес Кишинева к восстановлению полноформатных отношений с Российской Федерацией для решения прагматичных вопросов экономики Приднестровья». «В Кишиневе мы договорились с господином Октавианом Калмыком о том, что в сентябре мы проведем анализ «дорожной карты», которая была предложена Российской Федерацией. Это «дорожная карта» тех действий, которые Молдова совместно с Россией должна совершить с тем, чтобы совершенно дикий крен по безответственности, вираж в строну Брюсселя поправить и сделать так, чтобы Молдова могла развивать отношения со своим естественным партнером — с Российской Федерацией, где находится вся молдавская трудовая миграция. 700 тысяч молдаван работает в России, а почему-то сама Молдова со своими чиновниками идет прямо в противоположном направлении», — отметил вице-премьер.

«Сейчас это понимание есть, и я думаю, что можно было бы ряд важных экономических вопросов, интересующих Приднестровье, — это железная дорога, тарифы, вы сами знаете проблемы, не буду перечислять, — включить в некий план как некую подчасть, подраздел «дорожной карты», и в перспективе — в повестку отношений, которые будут рассматриваться и на заседании межправительственной комиссии Россия-Молдова, думаю, в конце этого года. В принципе, приднестровцы уже принимали участие в подобного рода консультации в качестве наблюдателей. Это было полезно, это было два или три года назад, у нас был такой момент в Кишиневе. В том, в чем сама Молдова заинтересована, есть такие вопросы, надо активно участвовать, не фыркать, не капризничать, а именно совместно решать эти проблемы», — добавил он.

По словам Рогозина, Москва приняла решение «нормализовать» отношения с Молдавией, а в Кишиневе «сейчас наступает некое прозрение». «Вы видите, даже Великобритания заявила о выходе из Европейского Союза. Я думаю, что ответственные молдавские политики понимают, что вряд ли это [вступление в ЕС] когда-нибудь случится для Молдовы… Совершенно очевидно — тут люди начинают трезветь и понимать — что надо как-то восстанавливать отношения, потому что не может политика путаться в ногах экономики. Политика должна помогать экономике», — сказал вице-премьер РФ.

«Я надеюсь, что именно вот эти соображения привели к тому, что недавно в Бишкеке состоялась встреча наших премьеров: Медведева и, соответственно, молдавского премьера, после чего состоялись мои контакты с господином Калмыком. Сейчас мы приехали, и, в принципе, все идет в нужном и предсказуемом направлении. Мы об этом знали, что так произойдет, и те самые два-три года тому назад предупреждали о том, что мы потеряем три года в наших отношениях, и потом экономика заставит молдавское руководство вернуться к какому-то пониманию реалистичности ситуации, что и произошло», — уверяет Рогозин.

«Нормализация» отношений с Молдавией, по его словам, предполагает выполнение плана действий по постепенной отмене торговых ограничений Москвы в отношении молдавской продукции. «В основном «дорожная карта» ориентирована на восстановление обязательств Молдовы, под которыми она подписалась и должна их выполнять в рамках СНГ. Молдова находится внутри СНГ, она оттуда никогда не выходила и не собиралась это делать, и она давала эти обязательства. Потом вдруг она как бы повернулась спиной к этим обязательствам и подписала новые обязательства, которые находятся в противоречии со старыми стандартами», — добавил он.

В ходе выступления в Верховном совете ПМР Дмитрий Рогозин повторил и развил данные тезисы. По его словам, на фоне того, что ранее Кишинев задерживал российских военных ОГРВ и миротворцев, устраивал провокации, сама нынешняя возможность его приезда в Тирасполь является следствием «размораживания взаимоотношений с Молдовой». «Правительство РМ на этом настаивает, хочет этих контактов», — сказал вице-премьер.

Он также снова заявил о необходимости сотрудничества Приднестровья не с федеральным центром, а с регионами РФ. «То, что есть сегодня, это некая кособокая конструкция. Есть отношения с очень большим российским государством. Но вы прекрасно понимаете, что при всей любви и сентиментах, которые питает Россия по отношению к Приднестровью, при той роли гаранта, которая исполняется Россией, этого недостаточно для того, чтобы наладить устойчивые экономические отношения. Их можно наладить, когда есть соразмерность экономик… В этом плане наличия у Приднестровья контактов всего с двумя субъектами Российской Федерации — Архангельской и Новосибирской областями — крайне недостаточно. Не хочу никого раздражать и дразнить, но у Гагаузии сегодня гораздо более глубокие отношения с российскими регионами. Вчера я разговаривал с башканом Гагаузии, она очень довольна тем, как это все встраивается в официальные взаимоотношения с Кишиневом. По Приднестровью ситуация другая. Но это не является объяснением того, почему Приднестровье не выстраивает взаимоотношения с 6−10 крупнейшими регионами РФ, которым будет проще принимать оперативные решения», — сказал Рогозин.

По его словам, Россия крайне дорожит ролью гаранта и посредника в приднестровском урегулировании и миротворческой операции. «Судя по всему, этой миротворческой миссии быть еще достаточно долго. Все временное бывает довольно-таки постоянным», — заметил он.

При этом он предостерег Кишинев от попыток мешать миротворческой миссии РФ. «Бессмысленно пытаться русскую армию зажать клещами — таможенными, экономическими и административными. Это никогда и ни у кого не получится. Я иногда шучу по этому поводу, что танкам визы не нужны. Не будем говорить про дальние переходы, но, по крайней мере, здесь российские миротворцы выполнят свой долг до конца. Россия свой статус гаранта мира на Днестре будет соблюдать безукоризненно», — добавил Рогозин.

«Россия готова к любому развитию обстановки в регионе. Надеемся, что никогда не дойдет до какого-то «жареного» момента. То, что сейчас будут нормализовываться отношения с Молдовой, позволяет нам и молдавским коллегам показывать сложность ситуации, которая может сложиться в случае, если они будут отдавать на откуп вопросы безопасности украинской власти. Эта тема сложная. Мы видим, что происходит на Украине. Продолжается, по сути, гражданская война, причем, не столько физически, сколько в умах людей. С учетом большой границы Приднестровья с Украиной, это встает для вас серьезным полем беспокойства и неизвестности», — сказал вице-премьер РФ.

При этом заявления о новом этапе «партнерства» с «протрезвевшей» Молдавией и понижение отношений между ПМР и Россией до «межрегионального» уровня в речах Рогозина сопровождались жесткой антиукраинской и антинатовской риторикой. НАТО, по словам Рогозина, «неисправима», а дипломаты натовских стран «в принципе, сами по себе, каждый, они нормальные парни, но как только соберутся вместе, это просто исчадье ада». «Это просто реликт уже холодной войны… Сейчас, когда появляется новая сложность в международных отношениях, они просто откровенно кайфуют. Они радуются тому, что изображают, что они очень сильно кому-то нужные. Поэтому, в принципе, эта организация создана исключительно для конфликтов, для войны, для нагнетания обстановки… Они неполезная организация, и НАТО давно было пора распустить, о чем неоднократно говорил Президент России Владимир Владимирович Путин», — сказал Рогозин.

«Что касается Приднестровья, я думаю, здесь гораздо больше проблем может возникнуть, как ни странно, с другого направления — не со стороны Румынии, — продолжил он. — Румыния все-таки член НАТО — она, несмотря на свои иногда амбиции, схожие с теми, что питали лидеры Румынии еще в конце 30-х — начале 40-х годов, тем не менее вряд ли будет действовать, каким-то образом нарушая общенатовскую солидарность. А вот Украина… Конечно, здесь это проблема большая. И проблема в том, что чем дальше, тем глубже. Этот психоз гражданской войны внедряется в мозг или в то, что было раньше, так называлось мозгом политической элиты Украины. И, конечно, здесь возможны провокации. Я вчера тоже об этом говорил, не скрою. Не хочу в деталях рассказывать, но в Кишиневе мы об этом тоже говорили: о том, что молдавские политики, чиновники должны все-таки поосторожней себя вести в отношениях с Украиной применительно к Приднестровью. Есть основания думать, что украинские радикалы могут использовать совместные какие-то миссии с молдаванами для того, чтобы спровоцировать ситуацию, нагнетать ее и подставлять самих молдаван под удар. Нам этого не хотелось бы, потому что мы хотели бы с Молдавией сейчас восстановить нормальные отношения. Поэтому сам Кишинев должен быть начеку всех этих сладких песен со стороны Киева. И само наличие господина Саакашвили, который без смирительной рубашки там бегает по Одессе — это фактор небезопасный».

«Еще раз хочу сказать, что мы внимательно отслеживаем все, что происходит рядом с границей Приднестровья. Но мы знаем, что, во-первых, вы сами с усами, так сказать, сами за себя готовы постоять. Но и потом, конечно, российские миротворцы, я вчера с ними пообщался. У них хорошее настроение, парни крепкие, надежно себя здесь чувствуют, комфортно. Все проблемы, которые были связаны с попытками блокировать поставки вещевого имущества, продовольствия и всего остального нашей группировке, совместно с партнерами из Приднестровья решены. И поэтому никто вас в обиду не даст. Но еще раз говорю: надо просто понимать, с кем вы имеете дело, и что ваши соседи не успокоятся, будут постоянно вам портить настроение», — подвел итог Дмитрий Рогозин.